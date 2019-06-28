【G20峰會・持續更新】各國領袖抵達會場　峰會正式揭幕

二十國集團（G20）峰會周五至周六（28日至29日）舉行，多國領袖聚首。外界除了關注峰會內容外，焦點更是場外會面，包括中國國家主席習近平與美國總統特朗普的「習特會」、特朗普與俄羅斯總統普京的「特普會」等。

【11:06】各國領袖出席工作會議，正式開始前，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）特意上前與特朗普「密密斟」。正式開始時，安倍首先發言，之後由坐在安倍左邊的習近平發言。

【11:06】各國領袖拍攝大合照。各人「埋位」期間，習近平與特朗普握手短暫交談。特朗普站在沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）右邊，期間二人亦有交流。

【10:58】各國領袖正式入場，安倍在場迎接。

G20峰會：美國總統特朗普抵達會場，日本首相安倍晉三在場迎接。（路透社）

【10:52】莫迪表示，現時全球經濟很大程度由單方面的決定推動，認為應該著重世貿改革，達致全球經濟均衡發展。

【10:14】俄羅斯總統普京指，全球經濟情況令人擔憂，強調不能接受任何改革或摧毀世界貿易組織（WTO）的舉動。他又指，金磚五國需要合作應對能源問題，並在敘利亞問題上扮演更主動的角色。

【10:12】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）抵達會場。

【10:07】習近平與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）會面，提到波斯灣地區處於非常敏感的狀態，以及站在「戰爭與和平的十字路口」。他呼籲各方冷靜及克制，以對話解決問題。

【10:05】德國總理默克爾與特朗普會面。前者表示，會向對方談及貿易、投資、西非、反恐和伊朗問題。特朗普則形容默克爾是「自己的好朋友」，讚揚兩國貿易關係。

【9:59】各國領袖陸續抵達會場。

【9:45】峰會正式開始前，東道主日本的首相安倍晉三與美國總統特朗普會面，尋求對方協助令峰會取得成功。安倍和特朗普之後再與印度總理莫迪（Narendra Modi）展開多邊會談，估計主要聚焦貿易議題。

G20峰會：中國國家主席習近平周四（27日）與東道主、日本首相安倍晉三舉行領導人會談，共同社報道，安倍晉三邀請習近平明年春天作為國賓訪問日本，習近平回應正面，指這是個極好的想法。（路透社）

【9:40】習近平周四（27日）在大阪會見日本首相安倍晉三並舉行晚宴。會見結束後，外交部亞洲司司長吳江浩在向記者介紹有關情況。他說當前中日關係總的勢頭是好的，但雙方也存在分歧。兩國領導人一致認為，雙方應聚焦共識，管控分歧，共同推動兩國關係健康發展。

據共同社報道，安倍晉三在與習近平會談一開始就表明看法稱「日中關係完全回到了正常軌道」，他還表示希望在明年櫻花開放之際，迎接習近平作為國賓訪日，把日中關係提升至下一個高度。對此，習近平表示這是個很好的想法。