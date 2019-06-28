【G20峰會・持續更新】特朗普否認向習近平承諾暫緩實施關稅

二十國集團（G20）峰會周五至周六（28日至29日）舉行，多國領袖聚首。外界除了關注峰會內容外，焦點更是場外會面，包括中國國家主席習近平與美國總統特朗普的「習特會」、特朗普與俄羅斯總統普京的「特普會」等。

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G20峰會：各國領袖人的伴侶周五（28日）到京都東福寺參觀。（路透社）

【15:12】特朗普表示，預計周六與習近平的會面將會富有成效，並否認向習近平承諾暫緩實施關稅6個月。

【14:27】日本政府高級官員向記者表示，很多國家領袖在會上提出對貿易緊張局勢的擔憂，指出全球經濟有下行風險，各國同意G20有責任推動經濟增長。官員又指，會上討論到如何應對共同挑戰，例如提倡自由貿易。

【14:20】習近平就世界經濟形勢和貿易問題發表題為《攜手共進，合力打造高質量世界經濟》的重要講話。他提出五項措施，加快形成對外開放新局面，努力實現高質量發展。內容包括進一步開放市場、主動擴大進口、持續改善營商環境、全面實施平等待遇以及大力推動經貿談判。

【13:19】特朗普與普京舉行會談。普京指，與特朗普在大阪見面，是自芬蘭會談後，繼續對話的好機會。被問到會否向普京提及干預美國大選一事，特朗普開玩笑地說：「不要干預（2020年）大選。」

G20峰會：自2018年7月芬蘭美俄峰會後，特朗普和普京周五（28日）在大阪首次正式會談。（路透社）

【12:48】國家主席習近平在大阪主持中非領導人會晤。與會領導人就深化中非合作、支持非洲發展和聯合國工作、維護多邊主義等重大問題交換意見，達成廣泛共識。

習近平在講話中指出，去年9月舉行的中非合作論壇北京峰會開啟了中非關係新時代。中方珍視中非傳統友誼。無論國際形勢如何變化，無論個別勢力如何干擾，中非合作共贏、共同發展的初心不會改變，中非攜手構建更加緊密的命運共同體的決心不會動搖。

G20峰會：圖為峰會舉行期間，並排而坐的美、日、中三國領袖。（路透社）

【11:22】特朗普發言指，要確保5G流動網路的彈性和安全，形容是對共同安全和繁榮不可或缺的。

【11:17】各國領袖準備出席工作會議，正式開始前，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）特意上前與特朗普「密密斟」。

安倍首先發言，表示深切關注對於當前全球貿易格局，促請二十國集團就支持「自由、公平以及不加區別」的貿易發出強而有力的訊息。

安倍在峰會上表示，日本作為自由貿易的旗手，將大力促進改善多邊貿易體系以及經濟合作協議的談判。他表說：「今日，我想與多國領袖討論進一步加強世界貿易組織改革勢頭的措施。」

【11:06】各國領袖拍攝大合照。各人「埋位」期間，習近平與特朗普握手短暫交談。特朗普站在沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）右邊，期間二人亦有交流。

【10:58】各國領袖正式入場，安倍在場迎接。

G20峰會：美國總統特朗普抵達會場，日本首相安倍晉三在場迎接。（路透社）

【10:52】莫迪表示，現時全球經濟很大程度由單方面的決定推動，認為應該著重世貿改革，達致全球經濟均衡發展。

【10:14】俄羅斯總統普京表示，企圖將世界貿易組織的角色降低或是予以摧毀，都是適得其反。

普京在與金磚國領導人進行場邊會晤時表示：「很明顯的是，它（全球貿易）需要適應當今的發展，我們認為任何企圖摧毀或是降低其（世界貿易組織）角色的舉動都是適得其反。」

他補充說目前全球經濟形勢令人擔憂，全球貿易正在受到「保護主義，（以及）出於政治動機的限制」的影響。」

【10:07】習近平與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）會面，提到波斯灣地區處於非常敏感的狀態，以及站在「戰爭與和平的十字路口」。他呼籲各方冷靜及克制，以對話解決問題。

【10:05】德國總理默克爾與特朗普會面。前者表示，會向對方談及貿易、投資、西非、反恐和伊朗問題。特朗普則形容默克爾是「自己的好朋友」，讚揚兩國貿易關係。

【9:59】各國領袖陸續抵達會場。

【9:45】峰會正式開始前，東道主日本的首相安倍晉三與美國總統特朗普會面，尋求對方協助令峰會取得成功。安倍和特朗普之後再與印度總理莫迪（Narendra Modi）展開多邊會談，估計主要聚焦貿易議題。

G20峰會：中國國家主席習近平周四（27日）與東道主、日本首相安倍晉三舉行領導人會談，共同社報道，安倍晉三邀請習近平明年春天作為國賓訪問日本，習近平回應正面，指這是個極好的想法。（路透社）

【9:40】習近平周四（27日）在大阪會見日本首相安倍晉三並舉行晚宴。會見結束後，外交部亞洲司司長吳江浩在向記者介紹有關情況。他說當前中日關係總的勢頭是好的，但雙方也存在分歧。兩國領導人一致認為，雙方應聚焦共識，管控分歧，共同推動兩國關係健康發展。

據共同社報道，安倍晉三在與習近平會談一開始就表明看法稱「日中關係完全回到了正常軌道」，他還表示希望在明年櫻花開放之際，迎接習近平作為國賓訪日，把日中關係提升至下一個高度。對此，習近平表示這是個很好的想法。