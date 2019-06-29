【G20峰會・持續更新】習近平：中美合則兩利　鬥則俱傷

二十國（G20）集團峰會周五至周六（28日至29日）於日本大阪舉行。經過一日的會議後，全球目光轉向中國國家主席習近平和美國總統特朗普的會面。各界翹首期待的「習特會」在早上11時50分於日本大阪國際會展中心開始。

G20峰會：美國總統特朗普與中國國家主席習近平在大阪國際會展中心會面。（路透社）

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【11:20】習近平說，中美關係「合則兩利，斗則俱傷」，又說近來與特朗普通過電話，雙方保持聯繫，為下一階段的關係推進，協調及合作。

【11:29】特朗普向習近平表示，如果他們能在G20峰會達成自由貿易協議，這將會是歷史性的。

【11:03分】國家主席習近平與美國總統特朗普會面期間，提及中美40年交情，稱盼有和平結果。

【10:53】美方與會者包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）、國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Trump）以及白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）等。

【10:40】國家主席習近平與美國總統特朗普見面，兩人與隨行官員已入進入會議室，中方及美國官員面向對方就座。

↓↓↓各界翹首等待的「習特會」快將開始。會面原定在早上10時30分舉行，但由於習近平出席日本首相安倍晉三的閉幕儀式演講，所以習特會面亦稍為延遲了。

【10:11】美國有線新聞網絡（CNN）引述美國官員指，預計本周不會達成最終協議，反而有可能達成停火協議，避免引發新一輪關稅措施。

據報特朗普和習近平將會面約90分鐘。

【09:50】央視報道，習近平和特朗普會面的場地已準備就緒。從央視畫面所見，會場放置一場長桌，兩邊各有11張椅子。

【09:42】特朗普表示，將與習近平討論華為和貿易等問題。他提到，周五在G20領袖晚宴上與習近平見過面，當晚實際上已達成很多事，並指與中國關係很好，至於能否達成協議就由時間決定。不過特朗普表明，如果會面沒有成果，將對中國加徵關稅，涵蓋絕大部份中國出口到的美國商品。

「習特會」前夕，美國農業部（Department of Agriculture）周五報告，中國入口商向美國購買54.4萬公噸大豆，為3月底以來中國向美國購買大豆的最大宗交易。有報道形容是中美首腦峰會前釋出的善意。

G20峰會：6月28日早上會議正式開始前，特朗普、安倍晉三及習近平並排而坐。這個座位安排引起外界好奇。（美聯社）

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