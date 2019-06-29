【G20峰會】晚宴人人祝酒　普京自備保溫瓶　俄發言人揭杯中秘密

正在日本大阪參加二十國集團（G20）峰會的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周五（28日）在出席正式晚宴時用自備保溫瓶與美國總統特朗普（Donald Trump）舉杯。普京一本正經的模樣與其所手持的「道具」，不止與在場祝酒的與會者相映成趣，也成為網民討論的對象。

影片畫面顯示，當其他國家領袖都使用一般酒杯時，在位近20年的普京卻是用一個印有俄國國徽雙頭鷹的白色保溫瓶喝東西。

日本首相安倍晉三當時坐在中間，普京拿保溫瓶和特朗普敬酒，而對方則拿酒杯回敬。

Twitter賬戶Darth Putin在發布影片指，「如果你見過我看到的那些事，你也會帶上自己的杯子。」

If you'd seen what I've seen, you'd bring your own cup too. pic.twitter.com/3FPLcmR7f1 — Darth Putin (@DarthPutinKGB) June 28, 2019

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俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）向俄羅斯新聞社（RIA）解釋，「這是因為他經常用那保溫瓶喝茶的緣故。」

普京曾不只一次說自己反對飲酒。他雖然不喝酒，但會在飯後飲用咖啡。

同場與他舉杯的美國總統特朗普雖然使用酒杯，但他本人滴酒不沾，故此外界估計杯中盛載的的應該是可樂。

俄羅斯總統普京：在世界政壇資歷深厚的他是國際場合的常客，應酬是常有的事，但他不飲酒卻已是廣為人知的事。他本人喜歡喝茶。圖為普京4月26日在第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕禮上發表演講。（路透社）

俄羅斯總統普京在外總是一臉冷峻，有關方面不時發布他騎馬、射擊、進行柔道運作以及駕飛機的照片，再加上他未從政前曾於上世紀80年代以KGB特工身份駐扎東德，加深人們心目中他是一名「硬漢」的印象。

強人也有淘氣的童年時代，普京的中學老師Vera Gurevich日前接受俄羅媒體訪問時表示，普京求學時期愛搗蛋，但另一方面又相當好學勤奮，性格自小便異於常人。

85歲的Gurevich是普京就讀列寧格勒（現稱聖彼得堡）第193中學時的班主任，負責教授德文課。她回想起普京的少年生涯，說普京永遠都希望做到合乎她要求的事情。他最終能夠實現夢想，考上大學，都是全憑自己的努力考獲佳績。

除了認真求學，普京也有頑皮的一面，Gurevich笑說：「普京會逃課，然後走去其他課室，打開門大叫『啊哈！是我！』他是個『麻煩友』，時時刻刻都充滿力量。」

（印度時報／今日俄羅斯）