G20峰會三大時刻：特朗普「嘀噠糖」外交　文翠珊黑面見普京

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二十國集團（G20）峰會在日本大阪舉行期間，這場峰會雖然是多國領導人討論國際議題的嚴肅聚會，但也不乏有趣或令人印象深刻的場面，包括美國總統特朗普（Donald Trump）上演的「嘀噠糖」外交、英國首相文翠珊（Theresa May）做「黑面神」見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）等。

▲▲想知特朗普與普京有哪些互動，即刻去片▲▲

最輕鬆時刻

印尼《雅加達郵報》指，特朗普在G20峰會上演「嘀噠糖」外交。印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）上傳有關相片至Twitter，只見年過70歲的特朗普拿着糖果盒，正把「嘀噠糖」放進口中。Twitter貼文指，「在大家等待官方歡迎儀式以及拍攝大合照前，美國總統特朗普向大家分享了糖果。」

這場輕鬆的「糖果外交」聚會，從照片可見，同場人士還包括有「巴西特朗普」之稱的巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）、荷蘭首相呂特（Mark Rutte）、意大利總理孔特（Giuseppe Conte）及聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）。

最搞笑時刻

特朗普周五（28日）與俄羅斯總統普京會面上，就出現惹笑一幕。記者當着普京面前，問特朗普會否向普京提及干預美國大選一事，這位美國總統回應稱「當然」，隨即轉向普京，半開玩笑說：「不要干預選舉、不要干預選舉」

🔻特朗普當面叫普京不要干預美國選舉的影片🔻

最火爆時刻

至於最火爆的時刻，不是「習特會」，而是英國首相文翠珊（Theresa May）與普京周五（28日）的會面。自2018年英國發生俄國前間諜的中毒事件後，兩國就出現矛盾，不時出現爭拗。

文翠珊在會面開始、跟普京握手時，全程黑面。她之後在會晤中也毫不客氣，她直接向普京指，要求莫斯科政府停止「不負責任與製造不穩定的活動」，要求對方「選擇另一條路」，否則英國與俄羅斯無法建立正常的雙邊關係。

俄羅斯前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤利婭（Yulia Skripal）2018年3月在英國遭到神經毒劑襲擊的事件，英國政府一直指是俄羅斯所為。

這次是文翠珊在下台前最後一次以首相身分出席G20峰會，可謂沒有包袱。

G20大阪峰會：文翠珊（左）會晤普京（右）期間黑面。（美聯社）

🔻May姐黑面見普京的影片🔻

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