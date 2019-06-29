【G20峰會】特朗普上演糖果外交　與一眾領導人圍着吃「嘀噠糖」

二十國集團（G20）峰會在日本大阪舉行期間，多國領導人齊集，年過70歲的美國總統特朗普（Donald Trump）也展現童真一面，他拿起港人也熟悉的「嘀噠糖」（Tic-Tac）糖果盒，與其他領導人一邊吃一邊聊天。

▲▲想知特朗普與普京有哪些互動，即刻去片▲▲

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）上傳有關相片至Twitter，只見特朗普拿着糖果盒，正把「的嗒糖」放進口中。Twitter貼文指，「在大家等待官方歡迎儀式以及拍攝大合照前，美國總統特朗普向大家分享了糖果。」

這場輕鬆的「糖果外交」聚會，從照片可見，同場人士還包括有「巴西特朗普」之稱的巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）、荷蘭首相呂特（Mark Rutte）、意大利總理孔特（Giuseppe Conte）及聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）。

Obrolan sejenak bersama para pemimpin negara G20 di ruang Leaders’ Area, gedung INTEX Osaka, Jepang, sambil menantikan sesi official welcome dan family photo.



Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbagi permen kepada yang lain 😀 pic.twitter.com/FLYHXSX72f — Joko Widodo (@jokowi) June 28, 2019

G20峰會雖然是多國領導人討論國際議題的嚴肅聚會，但也不乏氣氛輕鬆的場面，例如特朗普周五（28日）與俄羅斯總統普京會面上，同樣出現有趣一幕。記者當着普京面前，問特朗普會否向普京提及干預美國大選一事，這位美國總統回應稱「當然」，隨即轉向普京，半開玩笑說：「不要干預選舉、不要干預選舉」。