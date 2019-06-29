【G20峰會】特朗普上演糖果外交　與一眾領導人圍着吃「嘀噠糖」

即時國際
撰文：
最後更新日期：

二十國集團（G20）峰會在日本大阪舉行期間，多國領導人齊集，年過70歲的美國總統特朗普（Donald Trump）也展現童真一面，他拿起港人也熟悉的「嘀噠糖」（Tic-Tac）糖果盒，與其他領導人一邊吃一邊聊天。

▲▲想知特朗普與普京有哪些互動，即刻去片▲▲

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）上傳有關相片至Twitter，只見特朗普拿着糖果盒，正把「的嗒糖」放進口中。Twitter貼文指，「在大家等待官方歡迎儀式以及拍攝大合照前，美國總統特朗普向大家分享了糖果。」

這場輕鬆的「糖果外交」聚會，從照片可見，同場人士還包括有「巴西特朗普」之稱的巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）、荷蘭首相呂特（Mark Rutte）、意大利總理孔特（Giuseppe Conte）及聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）。

G20峰會雖然是多國領導人討論國際議題的嚴肅聚會，但也不乏氣氛輕鬆的場面，例如特朗普周五（28日）與俄羅斯總統普京會面上，同樣出現有趣一幕。記者當着普京面前，問特朗普會否向普京提及干預美國大選一事，這位美國總統回應稱「當然」，隨即轉向普京，半開玩笑說：「不要干預選舉、不要干預選舉」

G20峰會閉幕通過《大阪宣言》　未提及反保護主義
【G20峰會】安倍晉三：各方需要自由與公平貿易政策
【G20峰會】習近平向特朗普提及　中國對台灣與朝鮮問題立場
【G20峰會】特朗普證實不向中國加新稅　允許美企向華為出售零件
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。