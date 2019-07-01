歐盟緊急峰會再陷僵局　新領導層人選仍未敲定

歐盟成員國就新一屆領導層問題，展開了博弈。歐盟在當地時間周日（6月30日）召開緊急峰會，仍未敲定相關名單。

歐盟成員國周日在峰會上，為新一屆領導層人選展開激烈辯論，原定在當日敲定的新領導層名單，截至當天晚上依然未有定案。

據法新社報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理默克爾（Angela Merkel）在日本大阪二十國集團（G20）峰會期間達成了所謂的「壽司協議」（Sushi deal）。依照該提案，歐盟28國領導人將提名荷蘭社會民主黨人蒂默曼斯（Frans Timmermans）擔任歐盟委員會主席，而不提名其保守派競爭對手、德國的歐洲議會議員韋伯（Manfred Weber）。

但在歐盟峰會召開之前，馬克龍和默克爾的提案遭到德國歐洲人民黨（EPP）一些黨員反對。各國政府為此紛紛召開小組會議，導致歐盟領導人峰會被推遲3小時。歐洲人民黨為歐洲議會最大黨團。

大約一周前，歐盟就同樣問題的磋商以僵局結束。歐盟28國領袖6月20日出席歐盟峰會，當時各國領袖未能就歐盟未來領導層，包括歐盟委員會主席、歐洲理事會主席、歐洲議會議長、歐盟外交與安全政策高級代表以及歐洲中央銀行行長5個職位的人選達成共識。

（綜合報道）