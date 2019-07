【圖輯】2019夏季達沃斯論壇　展示科技新趨勢

為期3日的2019年世界經濟論壇新領軍者年會(Annual Meeting of the New Champions,AMNC)周一(7月1日)起在中國大連舉行,該年會通常又被稱為夏季達沃斯論壇。本屆以「領導力4.0:全球化新時代的成功之道」為主題,會場內的展示相關科技產品,讓參觀者目不暇給。