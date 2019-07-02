【英國王室】Meghan Markle哈里王子頻換保姆　應對育兒所需

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）上周五（6月28日）被爆6周內已撤換3名保姆。梅根自嫁入王室後已多次傳出她不好相處以及挑剔的消息，如今又加上這一筆。不過消息人士指出，哈里夫婦這樣做是事出有因。

消息人士稱，為兒子阿奇（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）聘請保姆是兩人的私人決定，取決於他們與阿奇的需求。這名消息人士透露，嬰兒在不同的成長階段通常有不同的需求，而首位保姆是一名夜更護士。

畢業於知名學校諾蘭德學院（Norland College）的保姆是英國王室成員的選擇之一。威廉夫婦僱用的便是這個學院的畢業生，至今仍照顧其3名兒女。

消息人士4月透露，哈里夫婦對如何撫養孩子有明確的想法。梅根傾向聘請來自美國的男性保姆，亦希望保姆能融入她們的家庭生活中，而不是穿制服的員工。

梅根是非多：英國哈里王子（Prince Harry）與妻子薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）2019年6月28日被爆出6周內更換3名保姆。這種傳聞會加深外界認為她不好相處以及挑剔的印象。圖為兩人2019年6月30日在倫敦觀看美國職業棒球大聯盟（MLB）賽事。（路透社）

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（太陽報／鏡報）