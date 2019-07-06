【加州地震】1700次餘震後　再發生7.1級地震

撰文：梁凱怡
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美國南加州當地時間周四（4日）發生6.4級地震後，持續發生多次地震，當地時間周五（5日）晚上8時20分再發生7.1級強震。
加州地震：當地時間7月4日發生強烈地震後，一間茶藝館內一片凌亂。（美聯社）
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據歐洲－地中海地震中心（Euro-Med Seismological Centre）資料顯示，當地時間周五晚上8時20分，洛杉磯以北218公里、瑟爾斯谷（Searles Valley）東北13公里發生7.1級地震，震源深度10公里。
美國地質調查局（United States Geological Survey，USGS）則指，震央位於里奇克萊斯特（Ridgecrest）東北偏北17公里。
地震學家指，當地時間周四早上10時33分發生6.4級地震後，再發生多達1,700次地震，其中於周五凌晨4時07分發生最強一次地震，強度達5.4級。加州理工學院（California Institute of Technology）專家羅斯（Zachary Ross）指，餘震次數或者比一般多，提到如此大規模的地震或會在未來數年持續帶來餘震。
震央克恩縣（Kern County）現已進入緊急狀態，其中里奇克萊斯特（Ridgecrest）多處起火，但由於大部份建築物符合高規格的建築標準，因此損毀未算嚴重。當地醫院疏散病人仍然關閉，有待政府檢查建築安全。醫院內部進行檢查後，表示未有結構損毀，但牆壁出現裂痕，水管受損。
（綜合報道）