特朗普不滿最高法院裁決　擬簽行政命令　公民問題納入普查

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美國人口普查問卷爭議持續，美國總統特朗普（Donald Trump）周五（5日）表示，正考慮簽署行政命令等方法，對2020人口普查問卷作出規定，必須加入詢問受訪者是否為美國公民的問題。

美國最高法院上周裁定，由於政府缺乏充足理據，因此禁止人口普查問卷加入詢問受訪者「是否為美國公民」的問題。美國人口普查局周二（2日）已經開始印刷沒有加入上述問題的普查問卷。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，尊重最高法院的決定，但並不表示認同。

特朗普周四（4日）在Twitter上稱，詢問受訪者「是否為公民」非常重要，美國商務部和司法部正在盡力解決這一問題，在獨立日假期亦不會休息。至周五（5日），特朗普表示正在考慮4至5個選項，包括簽署行政命令；並指已印製的表格當中，可於附錄加上該問題。

法庭文件顯示，司法部繼續就問卷中加入有關問題進行訴訟，但未在周五提交新材料的截止期限前提供新的理據支持。

批評人士指出，該問題或阻止移民以及非法入境的居民參與人口調查，導致統計的準確度降低，對選區重劃及州政府撥款等造成影響。

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（綜合報道）

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