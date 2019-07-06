特朗普不滿最高法院裁決　擬簽行政命令　公民問題納入普查

美國人口普查問卷爭議持續，美國總統特朗普（Donald Trump）周五（5日）表示，正考慮簽署行政命令等方法，對2020人口普查問卷作出規定，必須加入詢問受訪者是否為美國公民的問題。

美國最高法院上周裁定，由於政府缺乏充足理據，因此禁止人口普查問卷加入詢問受訪者「是否為美國公民」的問題。美國人口普查局周二（2日）已經開始印刷沒有加入上述問題的普查問卷。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，尊重最高法院的決定，但並不表示認同。

特朗普周四（4日）在Twitter上稱，詢問受訪者「是否為公民」非常重要，美國商務部和司法部正在盡力解決這一問題，在獨立日假期亦不會休息。至周五（5日），特朗普表示正在考慮4至5個選項，包括簽署行政命令；並指已印製的表格當中，可於附錄加上該問題。

So important for our Country that the very simple and basic “Are you a Citizen of the United States?” question be allowed to be asked in the 2020 Census. Department of Commerce and the Department of Justice are working very hard on this, even on the 4th of July! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月4日

法庭文件顯示，司法部繼續就問卷中加入有關問題進行訴訟，但未在周五提交新材料的截止期限前提供新的理據支持。

批評人士指出，該問題或阻止移民以及非法入境的居民參與人口調查，導致統計的準確度降低，對選區重劃及州政府撥款等造成影響。

（綜合報道）