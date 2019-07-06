【加州地震】搖晃或滾動　為何身處同一地方　會有不同震感？

美國南加州當地時間周四（4日）發生6.4級地震後，持續發生多次餘震，當地時間周五（5日）晚上8時20分再發生7.1級地震。 洛杉磯居民表示，今次地震與以前的感覺截然不同，他們並非感到顛簸搖晃，而是像坐船一樣來回滾動。 美國地質調查局（USGS）地震學家瓊斯（Lucy Jones）解釋，感受有異因為地震幅度，以及與震央距離不同所致，但背後原理又是甚麼？

美國南加州地震：美國地質調查局（USGS）地震學家瓊斯指出，地震感受有異因為地震幅度，以及與震央距離不同所致。（法新社）

地震波頻率不同

這要由地震產生的能量講起。地震能量會化為不同頻率的地震波，以不同速度向四方八面傳播，並在傳過程中被不同介質「吸收」而漸漸減弱。

高頻率地震波有如短跑選手，傳播速度快但距離短，會隨着與震央距離而迅速衰減。瓊斯指出，「P波」（縱波）頻率高而且傳播速度最快，感覺突然如來但很快衰減；頻率第二高的「S波」雖然較慢，但會產生更強震動。

低頻率地震波則像馬拉松好手，傳播距離較遠，並會導致地面滾動。這意味若感受到持續滾動，即你身處地方距離震央較遠；若感受到突然顛簸，即距離震央較近。

加州地震：7月4日地震後，部份建築物受損變形。（美聯社）

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土壤不同影響感受

地震幅度亦會影響大家對地震的感受，這除了與地震等級有關，亦與傳播介質有關。

地震波在不同介質的傳播各異，例如岩石等介質能有效地傳播震波，但波幅及顛簸就較小；相反，沙石及鬆散土壤則會放大震動波幅，感受會更強烈。所以即使與震央距離相同，身處不同類型的土壤亦會導致非常不同的體驗。

（綜合報道）