【英國首相之爭】調查顯示約翰遜大幅領先　有黨員收到兩張選票？

英國執政保守黨正在舉行黨魁選舉，由前外相約翰遜（Boris Johnson）與現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）爭奪首相之位。周六（6日）有當地調查顯示，74%受訪保守黨員會投票給約翰遜，大幅多於26%的侯俊偉。 但這次選舉也出現爭議，英國廣播公司（BBC）報道，有超過1000名保守黨員竟收到一張以上的選票，引來有人會重複投票的擔憂。

英國機構YouGov在7月1日至5日所做的保守黨員調查顯示，有90%受訪黨員相信約翰遜會強行「無協議脫歐」，但只有27%受訪者認為侯俊偉會這樣做。約67%受訪保守黨員認為，若然國會阻止「無協議脫歐」，暫停國會運作是可以接受的。

部分黨員收到兩張選票

目前保守黨已向全國約16萬黨員寄出投選黨魁的選票，但英國廣播公司（BBC）引述消息人士報道，有超過1000人收到一張或以上的選票。這是因為部分黨員不是在同一選區工作與居住，或者他們有透過超過一個機構登記黨員身分，又或者他們曾經改名等，結果收到一張或以上的選票。

保守黨回應時強調，黨員只能投票一次，否則會遭趕出黨。

為侯俊偉助選的麥樂賢（Patrick McLoughlin）承認收到超過一張選票，他強調「這不代表我會投票兩次，我不會。」

投票將會在7月22日截止，保守黨會在7月23日公布結果。