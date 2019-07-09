【一分鐘看世界】伊朗核協議、中美貿易談判、美對台售武

早晨，今天是7月9日，星期二。 陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

伊朗核協議的背後盤算？

國際原子能機構周一（8日）確認伊朗《伊朗核協議》的限制，提高濃縮鈾度的濃度。事件導致有份簽署協議的英、德等國隨即表示憂慮，呼籲伊朗履行承諾，停止破壞協議行為。伊朗和美國雖然強調有意繼續以談判解決問題，目前看來仍未有解決爭議的條件。另一方面，美國對伊朗和朝鮮兩國擁核國的態度截然不同，到底反映了甚麼？（按此閱讀更多）

伊朗雖強硬回懟美國，但他們並不想事態惡化。（法新社）

中美貿易談判再開

中美貿易談判最快本周重開，美國總統特朗普指中國將人民幣貶值反映了北京受到關稅影響，而成為貿易戰焦點的華為亦不斷獲中國發聲表態支持。到底北京對它的「愛」是甚麼？（按此閱讀更多）

中美貿易戰：分析認為，在全球經濟一體化的環境下，中美雙方都難以只鬥不和。（美聯社）

美對台售武開綠燈

美國在6月曾傳出對台售武的消息，國防部五角大樓周一（8日）宣布國務院已經批準有關計劃，預計華府會向台灣提供M1A2坦克及刺針式導彈……（按此閱讀更多）

日韓爭議持續

日本就報復韓國處理二戰徵用工裁決態度，向韓國限制出口半導體材料。韓國總統文在寅及財長洪南基呼籲日本撤銷禁令，三星等財閥則計劃到日本遊說。事件導致兩國關係雪上加霜，有韓國民眾發起不到日本旅行活動。但到底日本為甚麼要走這一步？（按此閱讀更多）

克羅地亞的歐元夢

克羅地亞周一正式為加入歐元區踏出重要一步，假如一切順利，當地最快可以在2023年成為歐元成員國。但要實現目標前，仍有一堆問題需要處理……（按此閱讀更多）

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