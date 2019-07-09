【一分鐘看世界】伊朗核協議、中美貿易談判、美對台售武

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早晨，今天是7月9日，星期二。

陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

伊朗核協議的背後盤算？

國際原子能機構周一（8日）確認伊朗《伊朗核協議》的限制，提高濃縮鈾度的濃度。事件導致有份簽署協議的英、德等國隨即表示憂慮，呼籲伊朗履行承諾，停止破壞協議行為。伊朗和美國雖然強調有意繼續以談判解決問題，目前看來仍未有解決爭議的條件。另一方面，美國對伊朗和朝鮮兩國擁核國的態度截然不同，到底反映了甚麼？（按此閱讀更多

伊朗雖強硬回懟美國，但他們並不想事態惡化。（法新社）

中美貿易談判再開

中美貿易談判最快本周重開，美國總統特朗普指中國將人民幣貶值反映了北京受到關稅影響，而成為貿易戰焦點的華為亦不斷獲中國發聲表態支持。到底北京對它的「愛」是甚麼？（按此閱讀更多

中美貿易戰：分析認為，在全球經濟一體化的環境下，中美雙方都難以只鬥不和。（美聯社）

美對台售武開綠燈

美國在6月曾傳出對台售武的消息，國防部五角大樓周一（8日）宣布國務院已經批準有關計劃，預計華府會向台灣提供M1A2坦克及刺針式導彈……（按此閱讀更多

日韓爭議持續

日本就報復韓國處理二戰徵用工裁決態度，向韓國限制出口半導體材料。韓國總統文在寅財長洪南基呼籲日本撤銷禁令三星等財閥則計劃到日本遊說。事件導致兩國關係雪上加霜，有韓國民眾發起不到日本旅行活動。但到底日本為甚麼要走這一步？（按此閱讀更多

克羅地亞的歐元夢

克羅地亞周一正式為加入歐元區踏出重要一步，假如一切順利，當地最快可以在2023年成為歐元成員國。但要實現目標前，仍有一堆問題需要處理……（按此閱讀更多

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