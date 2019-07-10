【一分鐘看世界】英首相辯論、特朗普VS英國大使、「衰十一」富豪

早晨，今天是7月10日，星期三。 下雨天的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

英國首相之戰

英國距離選出新首相仍有大約兩周，兩位候選人約翰遜及侯俊偉繼續在論壇上較量。民意調查指他們當選會為英國分別帶來不同變化。而在選情一直落後的侯俊偉就決心不惜一切阻止約翰遜當選，不過要成功「爆冷」，如何處理脫歐問題成為焦點……（按此閱讀更多）

約翰遜VS侯俊偉：現年55歲的約翰遜是前任外交大臣及前倫敦市長，被譽為是「英國特朗普」。（法新社）

英美外交風波未解決

英美兩國因外交電文批評特朗普一事鬧僵，特朗普更連番批評英國首相文翠珊及駐美大使達羅克，更稱不會與後者打交道。文翠珊已表明無意與白宮商討為事件降溫，而兩位可能取代她的保守黨前任和現任外相對這個問題的立場不一。另外特朗普的言論亦提到英國脫歐，因而惹來陰謀論猜測……（按此閱讀更多）

遭洩密的電文中，達羅克批評特朗普無能、笨拙。 （美聯社）

一代科技大亨離世

美國科技大亨佩羅（Henry Ross Perot）周二（9日）因白血病離世，結束89年人生。他生前曾效力IBM，其後一手創立EDS令他成為億萬富翁。他除了是位精明的生意人外，更曾經兩度參加美國總統大選，選前民調一度領先共和、民主兩大傳統政黨候選人……（按此閱讀更多）

日韓嫌隙增加

日本及韓國就半導體材料出口管制引發的爭拗未有緩和情況，韓國方面因此實現朝野聯手現象，同時派外交官員訪美討論問題。日本則維持強硬立場，拒絕取消有關管制，首相安倍晉三更稱無法再信任韓國……（按此閱讀更多）

美國富豪「十一哥」事件

美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌在2002至2005年期間與數十名未成年少女發生性行為，並性販賣未成年少女，他周一（8日）出庭否認控罪。有受害者指，這位與特朗普和克林頓等政要及上流人士關係密切的富豪以金錢引誘一些少女找來其他受害人供他凌辱，年紀最輕的受害者只得14歲……（按此閱讀更多）

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