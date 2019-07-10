【英國脫歐】約翰遜拒絕回應留歐後前途問題

英國兩位首相候選人、前外相約翰遜（Boris Johnson）及現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）周二（9日）繼續出席競選辯論，其中約翰遜就多個假設性問題拒絕表態，因而被侯俊偉批評他迴避問題。

兩人周二於曼徹斯特出席ITV電視台舉行的選舉論壇，整場氣氛充滿火藥味。約翰遜質疑侯俊偉是否有決心帶領英國在10月31日限期前離開歐盟，認為不應假設任何無法脫歐的情況。不過侯俊偉多次追問對方，如果英國在10月31日後繼續留歐會否下台，約翰遜沒有正面回應，指不應讓歐盟以為可以透過拒絕協議而令他辭職。這個說法惹來侯俊偉不滿，指完全不知道對方領導下的英國會變成怎樣。

約翰遜亦被問到會否要求國會休會而實現硬脫歐，他稱不會排除任何可能性，並認為在這個時刻削弱英國在談判地位，是非常奇怪。

約翰遜VS侯俊偉：約翰遜在五輪保守黨黨魁選舉投票均「由頭帶到尾」。（法新社）

約翰遜：應與美國保持密切關係

另外英國亦因駐美大使達羅克（Kim Darroch）在洩漏的外交電文批評美國總統特朗普（Donald Trump），因而惹來對方的口誅筆伐，更批評首相文翠珊處斑脫歐問題不力。侯俊偉周二較早時反擊特朗普的批評，更稱自己一旦成為首相，會支持達羅克留任。不過約翰遜同樣沒有正面回應問題，稱不會假設自己在該立場考慮有關情況，他表示特朗普被捲入英國政治爭議，又指自己與白宮關係良好，強調英美兩國該保持密切關係。

（路透社）