美專家稱貿易戰嚴重影響尚未到來　特朗普恐失去第二個任期



美專家認為，貿易戰對美國經濟的破壞可能將扭轉2020年大選的走勢，特朗普如繼續對華加税，恐無法贏得第二個任期。

特朗普自封為「關税人」，但美國選民是否買賬存疑（圖源：AP）

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）7月9日報道，美國得克薩斯大學奧斯汀分校中國公共政策中心（University of Texas at Austin』s China Public Policy Center）執行主任費爾斯坦（David Firestein）9日表示，美國總統特朗普（Donald Trump）如果繼續對華加徵關税，可能將無法贏得第二個任期。





他説，特朗普只能或者是一個「關税總統」，或者是一個「兩任期總統」。



費爾斯坦認為，美中貿易戰將對美國經濟造成什麼程度的影響仍不太確定，但是對美國經濟任何持續的破壞都有可能在即將到來的美國總統大選中扭轉局勢。



費爾斯坦預測稱，如果特朗普繼續實施對華關税，他可能將失去贏得2016年美國總統大選的微弱優勢。



這位專家稱，特朗普不能損害他在美國中心地帶許多選民的經濟利益，同時還指望他們像四年前那樣在大選中一致支持他。





中國對美國大豆施加的關税已經打擊了特朗普在美國農民與農產品生產商中的支持。





國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）的專家發現，美國消費者與生產商承擔了特朗普對華加徵關税的主要負擔，而不是中國的出口商。



費爾斯坦認為，特朗普也已經意識到，在與中國政府與中國國家主席習近平打交道時，這限制了他的靈活性與選擇。





中美談判代表9日通電話，美國商務部當日宣佈放鬆對中國電信業巨頭華為公司的限制，這顯示中美貿易戰的形勢與氣氛有了明顯改善。





白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）7月9日稱，美中貿易談判代表9日進行了「建設性」的通話。這是美中在大阪特習會上同意貿易戰暫時停火之後重新舉行的首輪會談。





北京時間7月10日，中國商務部對上述消息予以了證實。中國商務部稱，北京時間7月9日晚，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話，就落實兩國元首大阪會晤共識交換意見；中國商務部部長鐘山參加通話。





美國《華爾街日報》9日評論稱，這是中美雙方有意推動新的經貿磋商的最新跡象。





美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）9日稱，美國將向希望向華為出售技術的美國公司發放牌照，前提是出售的技術不會危害國家安全。





《紐約時報》認為，羅斯上述言論證實了特朗普6月底在與中國國家主席習近平會晤後出人意料地宣佈，美國將放鬆對華為的限制，作為重啟陷入停滯的貿易談判努力的一部分。





此外，據英國路透社9日報道，美國政府9日表示，將免除從醫療設備到關鍵電容器等110種中國產品的高額關税。

