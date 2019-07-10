諾基亞高層警告稱華為5G有很大缺陷　華為發長文駁斥

任正非已經多次表示，華為與中國政府無關（圖源：AP）

諾基亞高管日前在接受英國媒體採訪時指責中國華為的5G設備存在很大缺陷，並不安全，華為方面對此做出回應。

綜合媒體7月10日報道，諾基亞首席技術官（CTO）韋爾登（Marcus Weldon）在接受英國媒體採訪時談到了華為5G的問題，表示華為的5G設備缺陷很明顯，其中一些問題可能是無心的，比如沒有修補漏洞、升級等，但有一些問題很有迷惑性，指出華為的5G安全其實並不安全。



此外他對美國打壓華為表示了認同，認為美國打擊華為讓市場變得公平了，因為華為因此失去了不公平的資金優勢。



韋爾登的言論引發外界熱議，諾基亞公司迅速滅火，通過官網及媒體發表聲明，表示「最近他們有位高管就英國電信網絡使用競爭對手的產品的潛在影響問題發表了評論，這番表態不代表諾基亞公司官方意見。」



針對諾基亞CTO的言論，中國華為公司發長文《我們不下賭注，我們製造事實》進行回應，並對韋爾登的觀點進行了駁斥。



首先華為反駁了諾基亞CTO暗示華為設備不安全的論點，華為表示其產品安全性由世界級的第三方機構進行了全面測試，並且受到了世界上最嚴格的安全檢查（英國國家網絡安全中心的檢查，諾基亞CTO承認自家設備未受到相同待遇），華為質問對方是否願意提供源代碼進行同樣的測試。



其次華為反駁了諾基亞CTO認為華為可以獲得不公平資金優勢的言論，華為表示對方的説法是侮辱性和毫無根據的。華為的融資是透明、簡單並且公平的，且經過畢馬威（KPMG）會計師事務所進行了審計，而且來自美國的壓力也並沒有使市場更加公平。



最後華為駁斥了諾基亞CTO要警惕中國設備的言論，華為表示華為的產品是全球供應鏈的產物，只有30%的組件來自華為自身，而且歐洲的競爭對手一部分設備與部件也是在中國生產的，諾基亞也是如此。



華為創始人任正非此前在接受法國《觀點週刊》採訪時也表示，華為的資本中沒有一分錢來自中國政府，華為受中國司法制度管轄，向中國政府上繳税金，但是華為是一個獨立的企業。任正非還將華為被畢馬威審核的年度金融報告遞給記者。

