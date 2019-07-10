美國助理國務卿史迪威　上任後週四首度訪日

共同社週二（9日）報道，美國國務院亞太助理國務卿史迪威（David Stilwell）會在週四至下週日（11至14日）對東京展開上任後的首次訪問，並會與日本外務、防衞兩省，以及國家安全保障會議（NSC）的官員交換意見，之後還會訪問韓國等地。

美國國務院指出，史迪威出訪日本旨在「深化日美同盟」；共同社則引述分析認為，此行意在加強美日在工作層面的溝通，並可能會就印度太平洋地區，以及朝鮮問題交換意見。

按照行程，史迪威會在下週一及二（15、16日）訪問菲律賓馬尼拉，週三（17日）訪問韓國首爾，週四至週五（18、19日）訪問泰國曼谷，與各國高層等舉行會談。

史迪威：國務院亞太助理國務卿史迪威被認為是對華立場強硬的鷹派（圖源：美國國務院）

美國參議院6月13日通過史迪威出任國務院亞太助理國務卿，結束國務院長達近一年無人主管亞太事務的困境。

史迪威為退役空軍準將，會説中文與韓文，出任助理國務卿前，曾派駐美國駐北京使館，亦曾在後來更名為印太司令部的太平洋司令部任職。

他亦曾任國防部聯合參謀部亞洲政治與軍事事務副主任，對中國與亞洲事務非常熟悉，被認為是對華立場強硬的鷹派。

（共同社）