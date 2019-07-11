美國助理國務卿史迪威抵東京　與日方商討應對中國等議題

美國國務院亞太助理國務卿史迪威（David Stilwell）週四（11日）抵達日本東京，展開上任後首次訪問。他在成田機場表示：「期待就印度太平洋戰略以及伊朗和朝鮮局勢交換意見。」

史迪威會逗留日本至下週日（14日），期間將與日本政府就對朝無核化談判和應對中國等磋商。

共同社引述美國政府消息人士指出，史迪威可能會在週六（13日）訪問青森縣三澤市美軍基地。他在美國空軍工作35年，2008年至2010年間擔任美軍三澤基地核心部隊第35戰鬥航空團司令。

報道指出，他再次訪問當地是希望藉此彰顯日美友好。史迪威就認為，能夠以新的身分回到基地，將感到高興。

按照行程，史迪威會在下週一及二（15、16日）訪問菲律賓馬尼拉，週三（17日）訪問韓國首爾，週四至週五（18、19日）訪問泰國曼谷，與各國高層等舉行會談。

史迪威：國務院亞太助理國務卿史迪威被認為是對華立場強硬的鷹派（圖源：美國國務院）

美國參議院6月13日通過史迪威出任國務院亞太助理國務卿，結束國務院長達近一年無人主管亞太事務的困境。

史迪威為退役空軍準將，會説中文與韓文，出任助理國務卿前，曾派駐美國駐北京使館，亦曾在後來更名為印太司令部的太平洋司令部任職。

他亦曾任國防部聯合參謀部亞洲政治與軍事事務副主任，對中國與亞洲事務非常熟悉，被認為是對華立場強硬的鷹派。

（綜合報道）