美國前總統老布殊之子警告：妖魔化中國將令美走危險之路

尼爾•布殊（左）和傅瑩出席中美建交40週年招待會。（Reuters）

美國前總統老布殊之子尼爾•布殊日前在一次演講中指出，中國不是美國的敵人，妖魔化中國將把美國引上危險之路。

香港《南華早報》7月10日發表文章稱，美國前總統老布殊（George H.W. Bush）之子尼爾•布殊（Neil Bush）認為，美國應採取「誠實、直接和有的放矢的」策略與中國往來，不要把中國當作敵人對待。

文章稱，尼爾•布殊10日在香港前任行政長官董建華組織的一個論壇上發表講話時指出：「中國不是美國的經濟敵人或關乎生死存亡的國家安全威脅，對中國進行妖魔化是受美國正在抬頭的民族主義煽動所致。這種情緒明顯體現在反移民、反華人、支持美國優先的言論中。」

布殊在講話中還説，美國不應干涉中國的內部事務，美式民主只會搞亂中國，他敦促華盛頓要盡力理解北京政治體制的差異。

他説：「關鍵是，我們的管理制度不適合中國，就像中國的體制不適合我們一樣。」

文章介紹，在這個為期兩天的論壇上，布殊是眾多談到必須恢復美中關係的發言者之一。其他知名發言人包括中國國務院前副總理曾培炎、中國前駐美大使周文重、美國前駐華大使博卡斯（Max Baucus）及美國前助理國務卿拉塞爾（Daniel Russel）。

中國前駐美大使周文重在發言中指出，華盛頓和北京必須以合作取代競爭，合作會更有利於保護自身利益並造福世界。

周文重指出，中國不會成為美國，也不會取代美國；中美之間肯定會有競爭，但那是積極競爭，是遵守規則前提下的競爭。

《華盛頓郵報》此前刊發題為「中國不是（美國的）敵人」的公開信。這封公開信由美國麻省理工學院教授傅泰林（M. Taylor Fravel）、美國前駐華大使芮效儉（J. Stapleton Roy）、卡內基國際和平研究院研究員史文（Michael D. Swaine）、前美國務院代理助理國務卿董雲裳（Susan A. Thornton）和哈佛大學榮休教授傅高義（Ezra Vogel）執筆，另有95位美國學術界、外交界、軍界及商界專家聯合署名。

公開信認為，中國不是美國經濟上的敵人，也不相信中國在每個領域都對美國的國家安全構成威脅，中國很清楚與西方開展温和、務實的合作符合中國利益。

公開信指出，美國敵視中國並試圖將中國與全球經濟脱鈎，這種做法將損害美國的國際角色和地位，傷害所有國家的經濟利益。如果美國強迫其他盟國在經濟和政治上敵視中國，只會傷害美國和盟國的關係，最終可能導致美國自身的孤立。

對於中美脱鈎論，中國外交部發言人耿爽此前在例行記者會上表示，這是一種極其危險、極不負責任的論調，不符時代發展進步的潮流，不可能得到支持，也註定不會得逞。

耿爽説，中美是世界最大的兩個經濟體，在全球產業鏈、供應鏈、價值鏈中都佔有重要地位。如果強行讓中美脱鈎，勢必打亂現有的世界經濟鏈條，破壞全球產業分工，引發國際市場混亂和金融市場動盪，這肯定不是各利益攸關方希望看到的。