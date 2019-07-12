華為對美提強硬要求：應徹底從實體名單除名

中國華為公司董事長樑華7月12日稱，美國將華為列入「實體名單」既不公平也不公正，放鬆一些美國供應商對華為供貨的限制並不夠，華為應該被徹底從這份實體名單中除名。

中國華為公司是世界上最大的電信設備供應商。（VCG）

據香港《南華早報》7月12日報道，中國電信業巨頭華為公司稱，雖然華為遭到美國政府實施貿易禁令，但華為今年上半年的收入仍然有所增長。

華為董事長樑華12日在中國深圳召開的新聞發佈會上説，自美國政府實施對華為的貿易禁令以來，華為的整體業務運行平穩。但樑華並未公佈具體的數據。

預計華為將於7月30日公佈今年前六個月的財務狀況。

樑華説，美國將華為列入「實體名單」既不公平也不公正，放鬆一些美國供應商對華為供貨的限制並不夠，華為應該被徹底從這份實體名單中除名，他説：「我們應該被從名單上完全刪除。」

對於華為來説，風險仍然持續高位運行。此前據估計，美國的禁令將使華為銷售額的增長減少300億美元。

華為創始人任正非於北京時間6月17日在深圳一次小組討論會上透露，預計華為今年和2020年的總收入將保持在1,000億美元左右的水平停滯不前。

任正非上個星期表示，美國決定放寬對華為的貿易禁令，不會對華為的業務產生大的影響。

5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政令，將限制中國電信業巨頭華為公司在美國銷售其電信設備。美國商務部宣佈，由於中國企業有義務幫助北京進行間諜活動，將華為與68家子公司列入禁止與美國公司做生意的黑名單。

特朗普當地時間6月29日在日本大阪與中國國家主席習近平舉行會晤後召開新聞發佈會，宣佈將允許美國企業繼續向華為銷售產品。但華為迄今仍未被從美貿易黑名單中除名。

美國商務部7月3日表示，由於華為仍列在黑名單上，政府審查美國企業出口產品予華為的許可證申請時，將按最高國家安全審查處理。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）7月9日稱，美國將向希望向華為出售技術的美國公司發放牌照，前提是出售的技術不會危害國家安全。羅斯稱，華為將繼續留在商務部的實體名單中，意味着希望向華為出售美國技術的公司首先必須申請牌照。