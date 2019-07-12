「新歐洲要親近俄羅斯」　意大利洩密錄音如何再引爆通俄門

「我們要改變歐洲，這個新歐洲要更加親近俄羅斯，因為我們要拿回自己的主權。」這段錄音近日公開後，震撼意大利政壇，説話者是當地副總理兼聯盟黨（League）領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）的左右手薩沃伊尼（Gianluca Savoini）。事件讓聯盟黨深陷「通俄」嫌疑，也再度反映了俄羅斯如何拉攏一班極右派的歐洲政客。

「親俄」成為分裂歐盟的議題（Getty Images）

聯盟黨涉嫌串通俄羅斯

媒體BuzzFeed公開的這段錄音，聲稱是2018年10月期間，薩沃伊尼等3名意大利人在莫斯科一間高級酒店大堂內與3名俄方人員密會的對話。內容當然不止於「希望改變歐洲」那麼簡單，更是涉及實際的金錢。

這些人商討一項祕密的石油協議，由一間俄羅斯油公司經由中間人向意大利的公司出售石油，但價錢會有大約6500萬美元（約5.08億港元）的折扣，變相故意讓意大利一方獲利，所得利潤會作為聯盟黨的競選經費。

在錄音中，有意大利人便指，這些錢讓他們能夠「維持一個競選活動，而這是互利，兩個國家都能受惠。」

他們所指的競選，正是2019年5月的歐洲議會選舉，他們希望爭取更多議席「改變歐洲」，並要親近俄羅斯。事實上聯盟黨這次在歐洲議會選舉也相當成功，得票率達到34%，遠遠多於2014年時的6%，作為領袖的薩爾維尼之後表示「一個新歐洲誕生了，我很自豪聯盟黨正在參與這場歐洲復興」。

聯盟黨在歐洲議會選舉取得佳績後，薩爾維尼表示「一個新歐洲誕生了」（Getty Images）

歐洲內的「通俄」危機

雖然在錄音曝光後，薩爾維尼作出否認，指聯盟黨從未在俄羅斯獲取過一盧布、一歐元或者一美元，但在問到他是否知悉莫斯科酒店那場密會時，他的發言人僅回應「他會去告他們（媒體），那你説呢？」

在這次事件的不久前，奧地利才發生另一宗「通俄門」。奧地利副總理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）被揭向一名聲稱是俄羅斯企業大亨姪女的投資者承諾，給予奧地利政府合約，換取對方支持自由黨。事件更使得總理庫爾茨（Sebastian Kurz）因此下台。

普京（中）2018年到訪奧地利，右為時任總理庫爾茨（Getty Images）

薩爾維尼會因此下台嗎？

意大利政黨接受外國捐款屬於違法，當地政要也要求官方調查，但分析認為，這次錄音事件未足以動搖薩爾維尼的地位。為何？這是因為薩爾維尼與當地其他保守派一樣，根本從不掩飾對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的喜愛，故此外界也不會太意外。

薩爾維尼近日找來疑歐派豐塔納（Lorenzo Fontana）出任新的歐盟事務部長，而豐塔納過去已被指與俄羅斯關係不淺，2014年又曾穿上印有「不要制裁俄羅斯」的衣服，與薩爾維尼一起現身歐洲議會。

《紐約時報》指，目前看來，錄音事件不會威脅薩爾維尼的權力地位，但這次事件再讓人關注俄羅斯是如何影響歐洲國家，以及那些身處西歐、政治取向親近俄羅斯的國家主義者，是如何願意接受這些「幫助」。