美鷹派透露貿易談判代表將前往北京

納瓦羅在接受CNBC的採訪時透露，萊特希澤和姆努欽將盡快前往中國北京展開新一輪貿易談判，同時斥責媒體近日對有關貿易談判的報道為垃圾，展現出極其不信任的態度。

納瓦羅接受媒體採訪。（圖源：VCG）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）7月12日報道，美白宮官員稱為重啟中美貿易談判，美方相關人士將盡快訪問中國。

美白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）7月12日接受美國CNBC採訪時稱，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）將「儘快」前往中國北京，為處理這一重要的結構性問題展開具有建設性的對話。

自中美兩國元首於日本大阪二十國集團（G20）峯會期間舉行雙邊會晤後，中美持續近一年的貿易紛爭再次休戰。但此次休戰後雙方就中國購買美國農產品、美國解除對中國電信設備製造商華為的制裁等問題再次陷入談判僵局，連雙方再次會晤日期也沒有確定，更不要説雙方達成貿易協議的日期。

在被問及中美何時會達成協議並簽署協議文這個問題時，納瓦羅並未回答。但納瓦羅稱，關於中美貿易談判的任何消息都將由萊特希澤或美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈。

納瓦羅表示，「在我看來，我們現在處於談判的平靜時期」，「我給投資者的建議是，耐心等待這個過程」。同時，納瓦羅強調，「如果不是出自特朗普總統或萊特希澤代表之口，就不要相信美國和中國媒體對於貿易談判的報道」。

可以看到，納瓦羅對有關中美貿易談判的媒體報道表現出強烈的不信任，甚至斥責兩國媒體報道的內容為「垃圾」。

納瓦羅稱，「從《華爾街日報》、中國媒體那裏出現的一切報道都是垃圾」。此外，納瓦羅反覆強調稱，這些媒體對於貿易談判不具有洞察力。

韓聯社7月13日報道認為，納瓦羅的上述表態或於最近針對兩國貿易談判的特定報道有關。此前，《華爾街日報》曾於7月8日報道，中國並未擴大對美國農產品的採購，並且一些特定問題給目前談判重啟造成壓力。

《華爾街日報》隨後迴應稱，「我們支持我們的報道」。