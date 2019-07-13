姆努欽罕見向美政府發出警告　韓媒：為重啟貿易談判加把火

姆努欽警告稱，美國政府面臨現金短缺的風險。消息人士表示，這有可能促使美方為重啟中美貿易談判而做出努力。

姆努欽出面發出警告。（AP）

美國有線電視新聞網絡（CNN）7月12日報道，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）12日發出警告，稱美國政府正面臨現金短缺的風險，並且比預期來得快。

報道稱，姆努欽在一封寫給美國民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的信中寫道，美國可能最早將於2019年9月初開始拖欠債務。姆努欽表示，「根據最新的預測，我們將在9月初，即國會的夏季休會結束前用完現金」。

據報道，從2019年3月美國會規定的借款限制重新生效以來，聯邦政府就一直沒能償還貸款，國會議員們無力償還債務。美國財政部曾表示擁有足夠的現金以維持到2019年秋季，但由於美國總統特朗普（Donald Trump）2017年發佈的減税政策，財政部目前正面臨不斷擴大的財政赤字。

CNN報道還稱，姆努欽和佩洛西在本週已發表三次講話，試圖啟動陷入僵局與債務上限談判。據消息人士稱，最新的「欠債」預測可能將加速美方為重啟中美貿易談判而做出努力。

韓國《亞洲經濟》7月13日報道，這不禁令人聯想到姆努欽於7月11日出面呼籲美國企業申請與中國電信設備製造商華為的交易許可證。此前有媒體分析，雖然將華為列入限制交易「黑名單」是由美國商務部主導的行為，財政部沒有直接參與，但由姆努欽出面、財政部親自向企業發出信號，這一點值得關注。

而姆努欽再次出面發出警告，也能作證受中美貿易戰給美國經濟帶來的負面影響，美國需要與中國達成協議已獲取美國國內對特朗普政策的支持。

佩洛西則對CNN表示，目前她還沒有讀到姆努欽寫給國會的信，但她早已知道這將會到來。