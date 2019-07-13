英希斯路機場將有大罷工　料暑假100萬旅客受影響

準備出發往英國倫敦的遊客注意，當地最大機場希斯路機場（Heathrow Airport）7、8月期間恐因大罷工而關閉。為抗議薪酬待遇問題，工會計劃在暑假最繁忙的數個週末發動4000人大罷工，聲言要癱瘓機場。機場當局強調，有應急計劃確保機場開放及安全，減低對旅客影響。

英國聯合工會（Unite the Union）計劃在7月26日至27日；8月5日至6日；以及8月23日至8月24日發起罷工，逾4000名員工參與，包括保安、工程師及機場服務人員等。

希斯路機場是英國最繁忙的機場，每年約有8000萬名旅客進出，自7月暑假開始更是旅客入境及出境的黃金檔期。

罷工恐導致機場混亂及關閉，機動當局對罷工行動感到失望，並敦促工會重返談判桌，又表示有應急計劃將確保航班升降。

倫敦希斯路機場：工會計劃在7月26日至7月27日；8月5日至8月6日；以及8月23日至8月24日發起罷工，恐導致機場混亂及關閉（圖源：法新社）

員工不滿加薪幅度

罷工爭議在於員工不滿機場的加薪幅度。希斯路機場開出年薪18個月的條件，但對最低薪的一羣員工而言，這相等於每日僅加薪3.75英鎊。

與此同時，機場行政總裁霍蘭凱（John Holland-Kaye）2018年的薪酬調升103.2%，加至420萬英鎊。基層與高層的巨大薪酬差異，更激起員工不滿。

倫敦希斯路機場：英國航空機師因薪酬問題擬發起罷工，投票結果會在7月22日揭曉（圖源：法新社）

倫敦其他機場擬罷工

倫敦其他機場醖釀罷工行動，斯坦斯特德機場（Stansted Airport）的易捷航空（EasyJet）地勤人員11日宣佈，會在7月25日開始為期17天的罷工、或影響數千名旅客。

英國第二大機場倫敦吉域機場（Gatwick Airport）的員工正進行罷工投票。

英國航空（British Airways）機師與公司的薪酬談判破裂，擬發起罷工，投票結果會在7月22日揭曉。

（綜合報道）