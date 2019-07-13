侯俊偉：9月底與歐盟達成新協議　料聖誕前脱歐

英國脱歐懸而未決，目前仍待保守黨選出新任黨魁才能知道下一進展。英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）與前外相約翰遜（Boris Johnson）之間的首相之爭已進入最後階段。兩人同於7月12日接受英國廣播公司（BBC）的訪談。在主持人的多番追問下，侯俊偉仍未對脱歐期限作出保證。

英國首相大熱約翰遜已多次承諾，無論有無脱歐協議，他會帶領英國在10月31日離開歐盟。不過，侯俊偉則從未對下脱歐期限作出承諾。

侯俊偉表示，他相信可以在9月底之前得到一份新的脱歐協議，屆時國會可能花費超過1個月的時間通過。主持人尼爾（Andrew Neil）對新協議的可能性提出質疑。侯俊偉則表示，歐盟諸如德國總理默克爾（Angela Merkel）等領導人有意願解決問題。

侯俊偉認為，國會可能需要額外的時間通過新協議，但是他無法為具體日期作出承諾，因為國會的進度並非由他決定。

尼爾詢問是否能夠在聖誕節之前完成脱歐，侯俊偉表示「預計可以」。隨後，尼爾追問，「英國在2020年會否還是歐盟的成員」，侯俊偉則予以否定。由於侯俊偉拒絕為脱歐期限作出承諾，尼爾指出，「這是許多人不信任你的理由。」

侯俊偉強調，脱歐的最快方式，是找到一名能夠與布魯塞爾談判新協議，並且讓國會通過的首相，並指自己正是這一人選。

（英國廣播公司）