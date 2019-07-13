美國搜捕非法移民　特朗普證實週日動手

美國總統特朗普7月12日確認，逮捕全美各地面臨被遣返命運的非法移民行動，會在14日展開。此舉目的是阻止中美洲移民湧入美國。他6月在Twitter（推特）公佈逮捕行動，隨後將計劃推遲。

行動以10個城市中的數百户家庭為目標，包括芝加哥、洛杉磯、紐約及邁阿密。移民法庭最近已裁定這些移民須被遣返回國，但他們還沒離境。

特朗普12日對記者説：「這些人非法進入本國，我們將他們合法地移走。」他指這是個「大型行動」，主要聚焦於移走罪犯。

中美洲移民：數千移民試圖通過墨西哥國際大橋進入美國。（視覺中國）

政府資料顯示，美國入境和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）通常一週逮捕數以千計非法滯留美國的移民。

大多數行動都是在沒有事先公佈的情況下進行，故此特朗普這樣事先張揚，是美國政府少的做法。他當天在白宮對記者説，不擔心這樣做會有助非法移民逃避逮捕，「風聲走漏就走漏」。

特朗普首度談及這個計劃後，一些城市的市長（幾乎全為民主黨人）重申他們長期以來不會在遣返方面與ICE官員合作的政策。他們設置熱線電話，讓移民撥打並瞭解自身權利。

包括民主黨國會議員在內多個界別的人士，也在告知移民該有的權益，指出除非執法人員拿出法院核發的拘捕令，否則不要開門讓ICE官員進入家中；在沒有律師陪同的情況下，不要説話或簽署任何文件。

（綜合報道）