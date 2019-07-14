孟加拉前總統去世　艾爾沙德終年89歲

孟加拉前總統、該國國會反對派領袖艾爾沙德（Hussain Muhammad Ershad）6月27日因健康惡化入院，過去10僅天靠儀器維生。長期患病、後來肝臟及腎臟衰竭的他最終在7月14日去世，終年89歲。

他擔任陸軍總司令時，於1982年4月24日發動不流血政變推翻民選政府，翌年自任總統，並在1986年連任。他在任期間最廣為人知的是做出爭議的決定，讓這個世俗主義國家以伊斯蘭教為國教。該國1990年代爭取民主浪潮高漲之際，連續多周的反政府示威令他被迫辭職。他下台後曾因貪腐罪名入獄多年。

儘管曾經入獄又涉及多宗案件，他在1985年創立的孟加拉民族黨（Bangladesh Jatiya Party）後來成為該國主要政黨之一，艾爾沙德也成為孟加拉政壇權力要角之一。他在孟加拉北部的家鄉一直甚受民眾歡迎，曾在1991及1996年當選國會議員。

政壇上沒有永遠的朋友或是敵人。現任總理哈西娜（Sheikh Hasina）和主要反對黨領袖齊亞（Khaleda Zia）當年聯手推翻他，但她們兩人後來成為競爭對手，哈西娜政府指控齊亞貪污，齊亞2018年被判處10年徒刑。艾爾沙德則變成哈西娜關鍵盟友。