微軟經典小遊戲將走進歷史　傷心小棧＋黑白棋説再見

在網上和手提電話遊戲尚未普及時，相信不少Windows用家曾經玩過它內國的小遊戲。惟微軟（Microsoft）宣佈，最快在7月31日終止Windows XP和Windows ME內的遊戲服務，意味着用家即將要跟「傷心小棧」和「黑白棋」等經典遊戲説再見。

美國科技新聞網站CNET報道，Windows遊戲團隊7月2日發表公告，宣佈傷心小棧、五子棋、黑白棋和雙陸棋等數款微軟內的網絡小遊戲即將終止服務，當中Windows XP和Windows ME的網際網絡遊戲7月31日結束；Windows 7則延長至2020年1月22日停止。

公告指出，遊戲團隊懷着沉重的心情向用家公佈這項決定。惟團隊認為現在是時候將資源投放至其他更新的技術。

報道指出，微軟正致力開發和推出「Project x Cloud」雲端串流遊戲服務

，預料10月推出市場。用家將能夠在手機和平板電腦等裝置上，遊玩Xbox One內約3500種遊戲，而且還包括1900種開發中的遊戲。

Xbox主席斯潘塞（Phil Spencer）6月出席E3電玩展時曾透露，若Xbox玩家將購買的遊戲轉換成xCloud版本，將有助於雲端串流遊戲的發展。

（綜合報道）