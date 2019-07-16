鍾山聯手劉鶴後強硬發聲　班農：他是強硬派中的強硬派

中國商務部長鐘山在中美貿易談判中走向了前台，發揮了更加顯眼的角色。白宮方面對此剛到擔憂。

中共黨媒《人民日報》北京時間7月15日刊發了對中國商務部長鍾山的專訪，在專訪中，鍾山談到了中美貿易戰。

鍾山説，將推進「6+1」重點工作，「1」是做好中美經貿摩擦應對。

鍾山還強硬表態説：「美方對我挑起經貿摩擦，違反世貿組織原則，是典型的單邊主義、保護主義。我們要發揚鬥爭精神，堅決維護國家和人民利益，堅決維護多邊貿易體制。」

而就在幾天前，鍾山還罕見地與中國國務院副總理劉鶴共同與美方官員通話。

據中國商務部10日的聲明透露，7月9日晚，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話，就落實兩國元首大阪會晤共識交換意見。聲明還指出，中國商務部部長鍾山參加通話。

值得一提的是，這是中美貿易談判中，鍾山首次同劉鶴一起與美方官員通話，這引發了外界關注。

香港《南華早報》7月16日報道稱，北京的評論家章立凡説，鍾山的言論表明中國準備同美國打一場持久戰。「雖然這番言論主要是説給國內民眾聽的，但是它清晰地表明中國不急着達成一份協議，準備打持久戰。」

他還説，中國似乎準備看看2020年大選之後會發生什麼。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的專家甘思德（Scott Kennedy）説，鐘山更加突出的地位意味着中國對在對話中解決美國的擔憂失去了興趣。

對於鍾山突然突然加入劉鶴與美方通話，《華盛頓郵報》報道稱，中國談判隊伍出人意料的洗牌使得特朗普政府越來越擔心與中國達成協議的前景。一些白宮官員將鍾山視為強硬派。

報道稱，鍾山突然走向前台是發生在中美貿易談判破裂的兩個月後。美國中情局（CIA）前中國問題分析師懷爾德（Dennis Wilder）説：「我相信他收到的指示是對美國更加強硬。」

白宮前首席策略師班農（Stephen K. Bannon）説，鍾山是強硬派中的強硬派。

也有一些中國問題專家稱特朗普政府對於小小的人員變動過度反應了。白宮前貿易顧問威廉斯（Clete Willems）説，就像美國團隊裏有萊特希澤和姆努欽一樣，北京也有自己的鴿派和鷹派。

他還説，如果中國國家主席習近平想要達成一份協議，他需要讓兩方人員都加入。