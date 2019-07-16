韓國不接受日方提議　拒第三國仲裁二戰勞工索賠案

韓聯社7月16日引述韓國青瓦台高官報道，韓方在二戰韓籍勞工對日本索賠問題上的立場不變，不會接受日本訴諸第三國仲裁的提議。

日本與韓國就二戰強徵勞工賠償問題僵持不下，有韓國勞工尋求強制拍賣日本三菱重工在韓資產，套現賠償予他們（美聯社）

青瓦台高官表明，韓國的立場很清楚，亦認為不可接受韓國企業、日本企業和韓國政府三方集資賠償韓籍二戰勞工的選項。

該官員指出，政府不會討論有關賠償方案，並會尋求受害者可以接受的賠償方案。韓聯社引述分析指，青瓦台的立場意味日韓國的緊張關係恐進一步升級。

日本在5月20日向韓國發送外交公函，要求依據《韓日請求權協定》將韓籍二戰勞工對日索賠勝訴判決訴諸仲裁。韓國政府及後向日本提議，由韓國和日本企業自行籌集資金，為受害者提供賠償，但該提議遭到日方拒絕。

韓國法院2018年分別宣判，裁定兩間日本企業新日鐵住金及三菱重工須為二戰期間強徵韓國勞工事件的受害者及遺屬賠償，惹來日方不滿。日本反指兩國1965年簽訂的《日韓請求權協定》中，已表明韓國放棄對日本就日佔時期及二戰期間的索償，因此不接受韓國現在的任何索賠，並要求與韓國政府展開磋商。

（綜合報道）