特朗普口風大變重提對華徵收新關税　主要原因分析

6月底的二十國集團（G20）「習特會」重啟了中美貿易談判，美國總統特朗普（Donald Trump）當時也表示不會再對華徵收更多的關税。但是7月16日，特朗普口風大變，其中的一個重要原因就是中國遲遲不大量購買美國農產品。

特朗普重提加徵新關税

美國總統特朗普7月16日在一次內閣會議上説，中國的所作所為並不合適，他們本應該購買美國的農產品的。「他們會不會買我們的農產品，我們拭目以待。」

特朗普還威脅説，在對華關税上，美國還有很長的路可以走。「如果我們想的話，我們還可以對另外3,250億美元的商品徵税。」

而就在不到20天前，特朗普還在一次記者會上説，美國不會對中國徵收新的關税。6月29日，在日本大阪「習特會」之後，特朗普在個人記者會上説，美國不會向中國加徵新的關税，但是暫時也不會取消原來已經徵收的關税。特朗普還説，他將放寬對華為技術有限公司採購美國技術的限制，允許美國公司向華為出口部分不構成安全風險的零部件。同時，特朗普也表示：「中國將買入大量食品和農產品，他們很快就會開始，幾乎是即刻就會開始購買。」

農民在2016年的大選中給了特朗普極大的支持，而在貿易戰中遭受打擊最大的就是美國農民。美國農業部的數據顯示，多年來，中國一直是美國農產品的重要買家，但由於貿易戰，2018年出口到中國的農產品大幅下降。在2020年大選即將到來之際，特朗普肯定希望穩住後方。

中國遲遲不購買美國農產品

很顯然，特朗普期望用停止徵收新關税以及放寬對華為的制裁以換取中國大量購買美國農產品。在「習特會」之前，美國就一直威脅還要對另外3,000多億美元的中國商品徵税。

但是中國方面一直沒有行動，沒有大量採購美國農產品，這使得特朗普政府十分不滿，特朗普本人以及他的高級官員都紛紛表態施壓中國。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）7月15日在接受Fox新聞採訪時説，美國政府仍在等待北京回應美國的善意，例如美國放寬了對華為的禁令，叫停任何新的關税。他説：「我們期待中國大量購買美國農產品、商品和服務。我們現在還沒看到這個，但是我們非常密切地關注這方面的進展。我希望他們兑現承諾。」

庫德洛9日接受CNBC採訪時也説：「我們希望習主席在談判進行期間，能夠立即、迅速地就農業採購問題採取行動」，「這非常、非常重要。」

特朗普本人7月11日也在推特（Twitter）上説：「中國讓我們失望，他們説會買我國農產品卻一直沒有行動。希望他們會很快開始！」他15日還説，他和中國國家主席習近平的關係沒有以前那麼好了。

但是據《紐約時報》和《華爾街日報》等西方媒體透露，習近平在與特朗普會面期間沒有做出這樣的承諾。特朗普在會晤中兩次提到了購買農產品的問題，但是習近平只是同意在簽署了一份廣泛的最終協議的框架下購買美國農產品。

此外，北京仍在繼續施壓美國取消對中國2,500億美元商品加徵的關税，同時讓中國能夠更加漸進地改變知識產權法以及其他規定。

對於這些媒體的報道，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）7月12日在接受CNBC採訪時説，《華爾街日報》的一些報道是垃圾。他還呼籲投資者對談判過程保持耐心，不要相信媒體的報道，除非那些內容是出自美國總統特朗普或者貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）之口。