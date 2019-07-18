多名民主黨議員投票駁回　彈劾特朗普議案僅屬象徵意義

美國民主黨7月17日於眾議院發動對總統特朗普提出彈劾議案，結果被大多數駁回，當中加入共和黨投擱置票的民主黨議員多達137人。發起動議的格林（Al Green）表示否決不代表失敗，動議目的是向特朗普發出警告訊號。

發起動議的格林（Al Green）表示動議目標是警告特朗普，讓他知道「凡事有界線」。（美聯社）

特朗普14日在個人Twitter上，不點名批評4名少數族裔女民主黨議員，稱她們應回去「爛掉、充滿罪惡的家鄉」，言論被指涉種族歧視。有民主黨議員17日提出議案，要求彈劾特朗普，但遭到332對95票大比數駁回。

現時不是彈劾時機

號召投擱置票的，包括民主黨眾議院長佩洛西（Nancy Pelosi）。佩洛西表示目前有6名委員正致力跟進任何特朗普涉及濫權、妨礙司法的行為，並稱應待所有調查完成，才考慮是否真正發動彈劾。

發起動議，民主黨議員格林表示，不認為投票全然失敗。他稱相比起上次只有66人支持，現在95票是一個進步。格林指出動議的目的是要發出訊息，讓特朗普知道「凡事是有界線」的。

格林在動議中指責特朗普向美國人民散播不和諧的種子，對美國人做成明顯傷害，背叛作為美國總統的信任。

有分析認為民主黨為準備2020年大選，在調查濫權、妨礙司法的行為結束前不會急於對特朗普進行彈劾。特朗普在個人Twitter上留言，表示彈劾他是最不可理喻且浪費時間的行為，因為他對美國充滿貢獻，沒有被彈劾的理由。

（綜合報道）