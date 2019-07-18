英國新首相面臨的任務：30天速成脱歐

英國新任首相將在7月23日誕生，英國前外相約翰遜（Boris Johnson）與現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）屆時將分出勝負。然而，不管誰贏得首相寶座，註定將面臨棘手的問題：即是在約3個月內、10月底前完成脱歐。不過，實際時間卻可能只有30天。

英國脱歐目前仍處於停滯狀態，而10月31日的脱歐期限卻愈來愈近。首相候選人約翰遜與侯俊偉均表示，他們不僅可以與歐盟談判一項新協議，而且這項協議可以獲得國會通過。這意味着，新首相將要在3個月的時間內，希望完成現任首相文翠珊（Theresa May）3年來仍未完成的任務。然而，事實是，留給新首相的時間，可能只有約30天。

約翰遜脱歐立場強硬，多次表示無論有無協議，他會帶領英國在10月31日脱歐（路透社）

每年7至9月份，英國國會一般會進入暑假休會期。同時，下議院在每年9月中旬至10月初休會，以便各政黨召開年度會議。再除去週末的時間，國會只有約30天的時間處理新首相的脱歐協議。

回顧文翠珊的脱歐之路，其脱歐協議三度遭國會拒絕。約翰遜與侯俊偉，又怎樣才能在30天內如期脱歐？

侯俊偉爭奪英國首相之位（Getty Images）

首先，英國新首相若想與歐盟達成新協議，必須攻破愛爾蘭「補底方案」（backstop plan）的難關。脱歐派有聲音認為，英國應採取強硬立場，以「硬脱歐」作為要脅，或可迫使歐盟退讓。然而，歐盟至今未有跡象表明，會在脱歐上作出讓步。

此外，英國國會已經多次表明，他們會運用各種權利，阻止無協議脱歐的發生。國會議員擔憂，一旦約翰遜上台，或採取措施令國會休會，從而推行無協議脱歐。不過，約翰遜若採取此類措施，將面臨下議院的不信任動議，可能導致政府遭到解散。

到底英國脱歐會走向何處？出現一份新協議？或者是「硬脱歐」？或者是脱歐期限的再度延長，抑或是政府遭到解散、英國舉行提前大選？這些可能皆存在。唯一可以肯定的是，脱歐對於新首相來説，已經迫在眉睫。

（美國有線新聞網絡）