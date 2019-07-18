中美代表將於18日晚些時候通電話 美財長否認華為是談判癥結

美國財政部長姆努欽7月18日表示，美中談判官員定於18日晚些時候通電話。

大阪習特會後結束後，中美何時正式重啟貿易談判備受期待。（新華社）

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）7月18日報道，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）18日對CNBC表示，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與他定於今日（18日）晚些時候與中國同行通電話。

他説，這將是美中談判代表之間進行的第二次通話。此前在工作人員層面曾有過通話。

姆努欽説，美方談判代表正根據美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平大阪會晤的指示進行工作，「我們會看到結果的。」

姆努欽補充説，如果通話進展順利，他將期待進行面對面的會談。

自特朗普和習近平當地時間6月29日在日本大阪會晤並同意恢復貿易談判以來，雙方沒有舉行面對面的會晤，也沒有任何會晤安排。

美中國貿易談判代表於上週通了電話，討論了下一步計劃，但官員們事後並未提到任何進展。

美國《華爾街日報》17日報道，知情人士透露，眼下特朗普政府正在斟酌如何應對北京方面為中國電信業巨頭華為公司鬆綁的要求，美中貿易談判陷入停滯狀態。

到目前為止，關於在不會引發安全擔憂，或不會給予華為戰略優勢的情況下可以向華為提供哪些半導體芯片和其它產品，特朗普政府官員尚未達成共識。

北京方面在做出承諾之前，會先看看美國對華為採取什麼行動。

但是姆努欽否認了上述報道，他表示，華為並不是美中貿易談判中的癥結。姆努欽説：「（談判）存在着大量複雜的問題。」

姆努欽説，美中雙方為達成協議已經「走了很遠」，但美方對在某些問題上的倒退感到失望。但是如果美中能夠達成一項好的協議，這對美國企業和美國工人來説都是巨大的機遇。