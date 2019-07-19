特朗普稱美軍擊落伊朗無人機　伊朗外長在紐約回應

伊朗外長Mohammad Zarif正在美國紐約聯合國總部參加會議，美國卻在此期間擊落了一架伊朗無人機。Zarif也做出了回應。

美國擊落伊朗無人機

美國總統特朗普（Donald Trump）7月18日表示，美軍兩棲攻擊艦「拳師號」駛入波斯灣，並擊落伊朗一架無人機。

特朗普在白宮表示，「拳師號」在霍爾木茲海峽遇上一架「飛得非常靠近」的伊朗無人機，並在雙方距離少於1,000米、以及該無人機沒有理會「拳師號」的警告後，「拳師號」決定作出自衞行徑將它擊落。

特朗普稱，該無人機已被「完全毀滅」。他説：「這是伊朗最新的挑釁和惡劣行為，針對在國際水域航行的船隻。美國保留保衞自身人員、設施和利益的權利，並呼籲各國譴責伊朗對航海及全球商務自由的擾亂。」

特朗普也促請各國保護駛過霍爾木茲海峽的船隻，並在未來和美國合作。

五角大樓則表示，事發於當地時間18日早上約10時，當時「拳師號」處於國際水域，準備改變航道進入波斯灣。

美國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）發表聲明，指該無人機飛近「拳師號」，近得令「拳師號」感到受威脅，因此採取自衞行動確保船隻和船員安全。

值得一提的是，大約一個月前，伊朗也擊落了一架美國的無人機。伊朗聲稱，美國無人機進入了伊朗領空因而被擊落。事後，伊朗方面還強硬表態，稱這是給美國發出信號，並表示原本可以擊落更多的美軍機。

18日當天早些時候，伊朗革命衞隊發表聲明，稱14日在伊朗拉臘克島南部水域成功「伏擊」一艘外國走私油輪，並披露詳細過程。這也是伊朗油輪遭英國扣押後，伊朗採取了同樣的舉動。

伊朗外長在紐約回應

美國媒體普遍稱，美軍的舉動將使得海灣地區的緊張局勢再次升級。

針對無人機被擊落事件，正在紐約聯合國的Zarif對記者説：「我們沒有損失一架無人機的信息。」

Zarif還説，他為打破與美國的僵局提出了「實質性」建議，而特朗普政府官員卻表示會晤必須是沒有先決條件的。伊朗堅持美國要求首先取消制裁。