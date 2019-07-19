中美代表大阪習特會後第二次通電　姆努欽：華為並非阻礙

美國貿易代表辦公室（USTR）7月18日對媒體説，當天美中貿易代表舉行了電話會晤。而美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）雖遠在法國，仍參加了通話，還對媒體暗示面談的契機或將至。

中國已重啟採購美國農產品，但美國國會正試圖立法套牢華為，中美正在對大阪會晤果實逐一查實。（Reuters）

英國路透社消息稱，美國貿易代表、美中談判美方牽頭人之一萊特希澤（Robert Lighthizer）辦公室7月18日表示，美中貿易代表當天舉行了通電會晤。而美財長姆努欽當天亦在法國7國集團（G7）財長及央行行長會晤場邊對媒體暗示面談契機或將至。

姆努欽接受路透社採訪説：「現在我們是代表級別通過電話會晤，直到面對面談判的時機成熟，我預期進程將是這樣。」

當天早些時候，姆努欽從法國G7現場接受美國全國廣播公司財經頻道CNBC電視採訪説：「這將是我們之間（大阪會晤後）第二次通話，（雙邊）員工級別曾有對話。」姆努欽還説：「（議題裏）複雜的爭議點很多。」但姆努欽強調，中國電信巨頭華為並非美中貿易談判受阻的癥結所在。話雖如此，美國國會兩黨聯合7月16日推出法案《捍衞美國5G未來法案》（Defending America's 5G Future Act），加強施壓、試圖將華為綁定在「實體清單」（Entity List）上，讓美國總統特朗普（Donald Trump）6月30日鬆綁華為的承諾徹底食言。

而中方已經向美方的渴求先邁出了一步，美國農業部在7月18日代表通電當天發佈數據，中國上週購買了51,072噸美國高粱，這是自4月以來的最大一筆交易。

路透社報道稱，美國農民對中國近日購買高粱表示歡迎，高粱在中國2018年7月6日對美徵税清單上，是首批受害者之一。美國內布拉斯加州（Nebraska）高粱農場主、全國高粱生產商前董事長布勞斯（Don Bloss）説：「即使加上關税，對他們來説，這仍然是一個不錯的價格。」布勞斯還説：「這邊的生產商和那邊的買家仍然是朋友......是政府在礙事。」

CNBC消息稱，特朗普兩天前7月16日在白宮內閣會議上對在場的媒體提出美中距離達成協議「路還很長，必要的時候，可以對華3,250億美元商品徵税。」之外，特朗普還説：「讓我們拭目以待看看中國是否照説的那樣購買（我們的）農產品。」7月9日中美代表自大阪元首會晤後第一次通電，庫德洛當天強調稱，特朗普政府對北京在談判推進的過程裏採購美國農產品「看得很重」，「我們希望中國習近平主席在談判進行期間，能夠立即、迅速地就農業採購問題採取行動」，「這非常、非常重要。」