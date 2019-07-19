特朗普誇大美國經濟表現　美媒披露真相

美國總統特朗普日前在講話中強調美國經濟的強勁表現，但美媒稱，事實並非如特朗普所説。

特朗普不止一次表示，他治理下美國的經濟表現很好。（Reuters）

綜合媒體7月19日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）説在北卡羅來納州的集會上誇大了他治下的美國經濟表現。他説：「我們現在的經濟是有史以來最強的。」

但美聯社報道，事實是，目前經濟並非歷史上最強勁的。2019年第一季度，經濟年增長率為3.1%。這只是四年來第一季度的最高水平。上世紀90年代末，經濟增速曾經連續四年達到4%，在特朗普治下經濟年增長尚未達到過這個水平。1984年的時候經濟增速甚至達到過7.2%。

事實上，有一些跡象表明增長正在放緩。隨着全球經濟增長放緩，企業開始控制在大型設備上的支出，工廠活動已經連續3個月減速。

報道還稱，特朗普正在敦促美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）削減短期利率以支撐經濟。這並不是一位總統在有史以來最強的經濟時期會做的事。

特朗普還説：「美國現在是有史以來最低的失業率。」事實又是並非如此。

最新報告顯示的3.7%的失業率並不是歷史上最好的。它只是接近50年來的最低水平，上世紀50年代初美國的失業率比現在更低。

特朗普：「失業率達到歷史最好水平。還有，女性達到74年來最好……對不起，女性朋友們，我讓你們失望了，我們還沒有達到歷史最好，不過很快就會到的。」

事實是：不，4月份3.1%的女性失業率是66年來的最低水平，而不是74年，並且到6月份又增長到了3.3%。數據只能追溯到71年前，所以74年是不可能的。

美國《華爾街日報》此前報道稱，美國經濟或陷入衰退，首要風險來自貿易戰。到今年7月，美國經濟就要創下最長擴張紀錄，超過上世紀90年代為期10年的擴張。在

穆迪分析公司首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）通過電腦模型分析了可能導致美國經濟衰退的因素。

他表示，首要風險是美國挑起的貿易戰。如果特朗普堅持落實他揚言的所有關税舉措，包括對所有中國輸美商品實施25%的關税，對墨西哥產品實施25%的關税，對進口汽車加徵關税，這就相當於對美國家庭和企業徵收了一大筆税，這將打擊信心和市場，促使美國經濟在2020年步入衰退。