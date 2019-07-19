【Baby Shark】美城市用洗腦兒歌驅趕無家者挨批

香港小朋友琅琅上口的「洗腦兒歌」Baby Shark，成為美國佛羅裏達州西棕櫚灘市（West Palm Beach）官員應對無家者的「利器」。當局晚上在公眾地方持續播放Baby Shark及Raining Tacos，以「音波功」驅趕那些露宿該處地方無家者。西棕櫚灘市的做法備受批評。

發生問題的地方在該市一幢名為Lake Pavilion的大型玻璃屋。它以透明玻璃建造，遊人置身其中可眺望市區的海濱。2018年此地舉辦164場活動，來到2019年，則預計能為該市帶來逾24萬美元收入。然而它座落的大草地，成為無家者露宿的地方。

有關方面在Lake Pavilion的庭院整晚播放那兩首兒歌，目的看來是希望讓無家者煩不勝煩，撤離那裏，以免「有礙觀瞻」，以及讓賓客掃興。西棕櫚灘市發言人瓦爾特（Kathleen Walter）説，這是為讓無家者遠離該大草地的暫時手段。

她説這麼做是為了阻礙人們在建築物聚集，以及如果可以的話，鼓勵人們運用現有的很多資源，尋找更安全、更恰當的棲身之所。市長詹姆斯（Keith James）指出那些資源包括職業訓練，以及當局將一批會接觸無家者的宣傳人員。他認為這件事引起這麼多關注是好事，因為他想藉此就全國的無家者，展開更廣泛的、全國的對話。

全國無家者與貧窮法律中心（National Law Center on Homelessness and Poverty）創辦人兼行政總裁福斯卡里尼（Maria Foscarinis）説：「這些人已處於艱難的境地，而這種做法會令他們生活更悲慘。用刺耳的音樂驅逐他們是不人道以及令人震驚。」

（綜合報道）