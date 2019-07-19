支持者仿效特朗普高呼「把她送回去」　共和黨憂慮

美國總統特朗普（Donald Trump）數天以來就4名少數族裔國會議員發表涉及歧視的言論，似乎已引起不良影響。7月17日的集會中，他的支持者「有樣學樣」。共和黨國會議員以至特朗普長女伊萬卡（Ivanka Trump）都為之緊張，美國《紐約時報》7月19日報道，伊萬卡18日晚上曾與特朗普談論此事。共和黨人促請總統否認支持者所喊口號是針對索馬里裔的國會議員奧馬爾（Ilhan Omar），他們擔心這樣會讓事情發展到傷害共和黨在2020年大選的選情。

特朗普回應事件，撇清自己在民眾高呼歧視口號方面需負的責任：「我對此並不開心。我不同意它，但我得再説自己沒有這麼講（「送她回去」），是他們説的。」當特朗普被問及為何沒出言阻止支持者時，他説：「我想我是有（阻止）——我開始説話説得非常快。」惟電視新聞影片拍到的情況，又是另一回事。

影片中他7月17日在北卡羅來納州（North Carolina）的集會上發表演講，提到美國少數族裔國會議員奧馬爾，全場觀眾隨之高喊「送她回去！」（Send her back!）。然而他當時沒有開腔阻撓，任由羣眾12秒內持續呼喊這個口號。奧馬爾3歲時以難民身份進入美國。

特朗普14日曾在Twitter推文，指四名被稱為The Squad的民主黨籍議員如不喜歡美國，就應該回到她們「回到自己的國家」。她們15日反擊，指特朗普意圖製造分裂，以及轉移公眾對他一些失敗政策的視線。奧馬爾18日回應事上述事件，她説：「我相信他是法西斯主義者」。她説美國應是一個容許民主的辯論以及異見的國家。