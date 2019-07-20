美議員出招限制華為在美專利買賣　美科企紛反對

因擔憂華為用專利策略報復特朗普政府的打壓，美議員提議案欲限制華為在美國的專利買賣，引發外界關注。

綜合媒體7月19日報道，美國國會共和黨參議員7月18日提出議案，旨在阻止中國華為技術有限公司購買或出售美國專利。這是美國國會針對該中國電信巨頭採取的最新行動。

美議員擔憂華為會利用專利報復美國

據《華爾街日報》看到的草案文本，由佛羅里達州共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和得克薩斯州共和黨參議員科寧（John Cornyn）提出的這項議案旨在讓聯邦政府能夠阻止被列入政府貿易黑名單的公司購買、出售或獨家授權美國專利。

議案提議人稱，該議案針對華為。華為正在積極尋求美國的專利使用費。魯比奧在一份聲明中説，美國國會應該阻止華為「使用專利流氓策略、利用美國的司法體系來對付美國公司，以報復特朗普政府保護我們國家和5G未來的努力，」他指的是下一代無線服務。

此前，有美媒稱華為曾要求美國電信運營商威瑞森（Verizon）為使用該公司230多項專利支付總計超過10億美元的授權費。隨後，華為首席法務官宋柳平迴應稱，華為並非對知識產權持激進政策，不會將其專利組合「武器化」，不會追求高額的許可費，而是合理的許可費。華為和威瑞森進行的是正常業務談判。

對於美議員提出的新草案，華為美國公司首席安全官珀迪（Andy Purdy）18日在聲明中稱，這份待議草案損害了專利持有人保護自己知識產權的基本權利，一旦草案獲得通過，全球將對美國維護知識產權的能力感到不信任，產生極大的負面影響。」

美科技企業反對繼續施壓華為

美國政府及議員頻頻對華為施壓，但該國科技企業卻對這種做法持反對態度。美國《華盛頓郵報》7月18日援引知情人士的消息稱，美國科技企業表示，向華為出售零部件不會損害美國國家安全，並敦促特朗普政府向企業頒發出售許可證。

知情人士透露，不少科技公司要求政府允許向華為出售芯片及用於華為手機和筆記本電腦等非通信設備的其他零部件。幾家大型半導體公司最近也向美國商務部提出申請，要求獲得特殊許可，允許他們向華為出售部分產品。

此外，該消息人士表示，華為的主要供應商22日將與白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）會面並討論該問題，高通、英特爾、谷歌等企業可能會出席，特朗普（Donald Trump）也有可能短暫露面。

不少分析注意到，特朗普政府內部當前就放寬華為限制出現意見分歧。《華盛頓郵報》稱，美國財政部長姆努欽傾向於放寬對華為的部分限制，而美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro）等對華強硬派則堅持反對立場。雖然遭到美國的打壓，但華為的業務卻持續發展。