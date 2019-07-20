英責伊朗扣押2油輪　德黑蘭：已釋放「瑪斯達爾號」

伊朗革命衞隊7月19日在霍爾木茲海峽扣押英國油輪「因佩羅號」（Stena Impero）。同日，英國稱另一艘由英國運營的油輪「瑪斯達爾號」（Mesdar）亦被伊朗扣押。伊朗半官方的塔斯尼邁通訊社（Tasnim News Agency）報道，伊朗向「瑪斯達爾號」發出警告後，已放行該油輪。

伊朗革命衞隊19日宣佈，扣押英國「因佩羅號」油輪，因為該油輪違反國際海事條例。據悉，當時該油輪載有23名船員，暫時未有任何傷亡報告。

伊朗扣押油輪：英國7月20日稱，由該國運營的油輪瑪斯達爾號（Mesdar）7月19日下午4時30分左右被伊朗扣押。（路透社）

另有一艘由英國運營、懸掛利比亞國旗的油輪「瑪斯達爾號」19日前往沙特阿拉伯途中突然加速北轉，駛向伊朗海域，隨後關閉追蹤信號。英國同日表示，伊朗扣押兩艘英國油輪，對事件表示無法接受。

伊朗扣押油輪：伊朗國營電視台PressTV7月18日稱，革命衞隊扣押一艘涉嫌走私石油的外國油輪及船上的12人。（路透社）

伊朗塔斯尼邁通訊社的報道指出，「瑪斯達爾號」未被伊朗扣押。伊朗向該油輪發出警告後，已將其放行。「瑪斯達爾號」的英國運營商證實，該油輪的通訊信號已經恢復，並且繼續行駛原定航線。