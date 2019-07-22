英首相發言人：文化部長會就5G發表聲明

英國首相文翠珊（Theresa May）的發言人説，英國文化大臣衞俊明（Jeremy Wright）7月22日會就5G電信網絡的檢討發表聲明，時間需視乎國會時間表而定。

有報道指英國前外交大臣約翰遜的盟友已催促現任首相文翠珊，就華為能否參與英國5G網絡建設做出明確決定，以免在他成為下任英國保守黨黨魁與首相後，影響其與美國總統特朗普的貿易談判。（路透社）

telecompaper.com在22日引述業界有良好地位的消息人士報道：「我們的看法是，這意味着在英國建設5G網絡方面，華為會參與。」

路透社7月20日引述3名消息人士報道，英國政府最快在7月22日公佈評估結果，但5G設備供應商的資格就留待下一任首相決定。

英國《電訊報》4月23日報道，由文翠珊擔任主席的國家安全委員會（National Security Council）已同意華為有限度參與5G網絡建設，包括協助建造網絡天線和其他「非核心」基建。當時英國政府流出此一消息，引起美國不滿。

美國一直強烈要求盟友，包括情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes）國家如英國、澳洲、新西蘭和加拿大封殺華為，確保不會危及國家安全。有關英國「有條件」接受華為參與5G網絡建設的消息傳出後，美國總統特朗普（Donald Trump）及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都有發表施壓的言論。

英國文化部長這個聲明發佈時機微妙——現任首相文翠珊快將下台，而預計會當選保守黨黨魁的前外交大臣約翰遜（Boris Johnson）尚未就任首相之時。telecompaper.com報道指出，約翰遜的盟友據報已在催促文翠珊在離職前就此事做出明確決定。那些盟友擔心，如果讓約翰遜在上任後這麼做，會影響他與特朗普就貿易協議進行談判。