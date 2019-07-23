中美貿易談判或下週在北京重啟　北京曾透露舉行日期

消息人士透露，美國貿易談判團將於下週訪華，與中方談判代表舉行面對面會晤。儘管雙方分歧仍巨大，但重啟貿易談判有利於緩解兩國貿易緊張氣氛，是個好消息。

《南華早報》7月23日報道，中美貿易談判或將於下週在中國北京重啟。

報道引述消息人士透露，美國貿易代表辦公室（USTR）貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）下週訪問北京。中國國務院副總理將作為中方代表參與協商，此前被外界認為新出任貿易代表的中國商務部長鍾山是否參與此次談判尚不確定。

若中美兩國貿易談判代表能在北京「重聚」，這意味是中美兩國元首自日本大阪首腦會晤達成貿易談判重啟協議以來的首次面對面談判。

韓國《東亞日報》7月23日分析稱，此次面對面談判極有可能成行。此前，兩國貿易談判代表兩次通話未能公佈會晤時期，令外界降低中美貿易談判取得進展的期待。但7月21日，中國官媒中央電視台宣佈，中國企業擬購買美國農產品，而美國商務部也於7月10日宣佈對110項中國輸美工業品豁免加徵關税，雙方都釋放出積極信號。

此外，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進7月21日也在Twitter上透露，這表明中美貿易磋商很快會重啟。

中國官媒《經濟日報》的微信公眾號陶然筆記7月21日發表評論稱，有跡象顯示，中美雙方正距離重啟經貿磋商越來越近。中美貿易高層第2次通話後發布的簡訊裏，增加了「下一步磋商」這種表述，意味着中美兩邊已經開始就重啟磋商的具體安排交換意見。 不僅如此，考慮到每年8月份往往是各國的暑期休假時間，主要公務活動安排在這個時期舉行的情況比較少見，所以「如果近期形勢不出現重大變化，那麼離雙方重啟磋商的日子可能不遠了。」

因此，《南華早報》7月22日報道也曾指出，中美貿易談判可能在7月底之前和8月暑假之前進行。

但《南華早報》同時指出，儘管兩國貿易代表直接會面是朝着緩解兩國及世界貿易緊張氛圍的方向邁出的積極步伐並且具有重大意義，但由於雙方分歧較大，達成協議仍然需要相當長的時間，對此並不抱有太大期待。

此外，韓國《亞洲經濟》7月22日報道認為，持續已久的中美貿易戰導致兩國經濟關係不斷惡化，雙方互信很難構建，曾經一直加強經濟融合的美中經濟體開始走向分離。即使未來中美達成貿易協議，中國對美國的「消極」投資趨勢仍將繼續保持。從這一點來看，中國還沒有做好準備與美和解。