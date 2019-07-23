俄機兩闖領空實屬罕見　發砲警告顯事態嚴重

中俄演習7月23日期間，一架俄羅斯軍機入侵韓國領空遭開火驅趕，事態十分嚴重且非常罕見。除因為警告射擊行為反映事態嚴重外，亦因為俄軍機短時間內兩次入侵領空，事態不尋常。

中俄演習期間，兩架中國軍機與三架俄國軍機同進入韓國防空識別區。所謂防空識別區是由各國自行劃定，為防止對方入侵領空劃設的區域，一般飛機進入區域前都會預先知會對方。

防空識別區有別於領空，相關國家只能採取某種方式，如派出戰機在附近監視。迫降及擊落對方均嚴重違反國際法。

俄機兩度入侵同一領空 事態罕見嚴重

中俄軍機在23日早入先後進入韓國防空識別區，韓國派出F-15K及KF-16戰機在附近監視，直至一架俄羅斯A-50預警機入侵韓國領空。

不過，即使對方入侵領空，開火警示也是非常罕見。美國有線電視新聞網絡（CNN）引述美國太平洋司令部聯合情報中心前營運主管舒斯特（Carl Schuster）表示，無法解釋為何該A-50預警機離開後再度入侵同一領空。

舒斯特認為事態嚴重，因為警告射擊只會在得悉對方故意侵入領空下才會進行。

韓國的防空識別區在1950年設劃，並在2013年進行最終更新。

事態另一罕見之處，亦因為涉及俄羅斯。俄羅斯甚少在軍事上與韓國發生衝突。在剛過去6月的大阪二十國集團（G20）峯會上，總統普京才剛與文在寅舉行會談，普京一度表示韓國是俄羅斯的重要夥伴。