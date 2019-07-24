美媒稱中國要求在上海舉行中美談判 強硬派鐘山確認加入

日本大阪G20「習特會」重啟中美貿易談判後，兩國代表將舉行面對面的會晤，美媒披露了新一輪會晤的時間和地點。

面對面會晤將舉行

彭博社7月23日報道稱，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和其他高級官員下週一（7月29日）將前往中國，進行高層的、面對面貿易談判。

另據《華爾街日報》報道，美財長姆努欽（Steven Mnuchin）也將加入美國代表團。

彭博社還透露，匿名的知情人士説，萊特希澤和一個小團隊前往上海，從29日一直到31日。一名政府高級官員説，會晤將涉及對突出問題的廣泛討論，預計不會帶來重大突破。

一名美國政府的高級官員透露，中方要求會晤地點選在上海，而不是北京。

報道指出，雙方進一步談判的起點是什麼仍不清楚。中美對話5月份破裂，因為兩國在一份協議的草案的條款上有分歧。

報道稱，此次會議將是中國商務部長鐘山首次加入談判核心小組。該小組一直是由中國國務院副總理劉鶴領導。

報道稱，鐘山被認為比劉鶴更加像一個強硬派，一些中國觀察家説，他之所以被加入是為了確保更加鷹派的觀點能夠被呈現在談判桌。

美高官表態

針對這次會晤，美商務部長羅斯（Wilbur Ross）23日在接受媒體採訪時説，不可能知道談判要花多長期時間，總統特朗普（Donald Trump）的目標是獲得一份合適的協議或者繼續追加關税。

羅斯還強調説：「重要的是，如果我們達成了一份協議，那將是一份合適的協議，真正好的協議。這是他的首要目標。這比準確的時間表更加重要。」

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）23日則説，他對中美即將舉行面對會晤感到樂觀。

庫德洛還説，美國強烈希望中國迅速開始購買美國的農產品，首先這是整體協議的一部分，其次，這是一個善意的舉動。

據悉，為了給這次面對面會晤鋪路，中美雙方互相釋放了善意，中國企業計劃大宗購買美國農產品，而美國方面則計劃允許美國公司向華為出售產品。