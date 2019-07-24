中俄或籤新軍事協議 首次聯合巡邏便招致嚴重警告

中俄正計劃簽署一份新的軍事合作協議，未來雙方在軍事領域的合作將更加密切，包括舉行聯合軍演和武器交易。但周邊國家對此感到不滿，中俄於7月23日首次舉行聯合巡航便遭日韓抗議。

中俄將簽署的新軍事協議或設計聯合軍演、武器交易。（新華社）

俄羅斯政府內閣官方網站7月22日公佈消息稱，俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）宣佈俄羅斯國防部與中國國防部展開談判，討論簽署新的軍事合作協議。

儘管目前沒有報道透露兩國開始有關談判的時間、地點及內容，但俄羅斯媒體預測，簽署新的軍事合作協議意味着，兩國在軍事領域的合作將更為密切，這可能涉及聯合軍演、武器交易等。

俄議員聯邦委員會一位議員稱，這可能涉及雙方軍事技術交流，甚至讓中國使用遠東地區俄羅斯導彈防禦系統的一些部分。

受西方制裁後，俄羅斯在航空航天等領域的許多電子器部件都轉由中國供應，而中國則感興趣俄羅斯的軍事科技。此外，中俄雙方對日本部署美國導彈防禦系統一事都感到不滿，因此極有可能在軍事領域加強合作。

但俄羅斯官媒俄新社表示，雖然兩國不會簽署結盟文件，但雙方在導彈防禦和防空領域舉行演習等合作將越來越多。

與此同時，綜合媒體7月23日報道，中國與俄羅斯空軍在日本海、東海的公海上首次進行了聯合巡邏飛行。

但對此，中俄周邊國家與美國迅速表達不滿態度。韓國和日本抗議不滿俄羅斯戰機當天在日本海地區進入其領空，韓國戰機甚至一度開火警告。

韓國青瓦台國家安保室長鄭義溶向俄羅斯聯邦安全會議祕書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）提出強烈抗議，並警告稱「若再次發生（踏入韓國領空），我們將會採取更為強力的行動」。

俄方態度也很強硬，7月23日俄羅斯空天軍遠程航天兵司令謝爾蓋•科貝拉什（Sergei Koberash）批評韓國飛行員針對俄中兩國執行巡邏任務的飛機採取的做法是「空中的無賴行為」。

中國外交部則迴應稱，中俄執行巡邏任務的地區不屬於領空，所有國家都享有行動自由。