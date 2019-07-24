約翰遜候任首相　可能入閣人選不止「脱歐派」

英國保守黨7月23日公佈黨魁結果，約翰遜（Boris Johnson）當選，並將成新任首相。英國傳媒紛紛推測新任的內閣和團隊人選，當中不乏脱歐派和與曾經約翰遜共事的官員。

英國廣播公司（BBC）引述消息人士報道，約翰遜表示高層內閣將反映「現代英國」的風格，預料他將會增加女性及少數族裔閣員的人數。

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）引述消息指，現任內政大臣賈偉德（Sajid Javid）曾接觸約翰遜，試探能否出任財相一職。報道指，賈偉德詳細計劃了英國脱歐的緊急預算，用於應對無協議脱歐時刺激經濟，措施包括減少商業和個人税項。

英國內閣：現任內政大臣賈偉德有可能成為約翰遜內閣閣員，擔任財相一職。（Reuters）

曾與約翰遜角逐黨魁一職的環境大臣高文浩（Michael Gove）曾表示，自己絕對會和約翰遜合作，並指後者想和他工作。《太陽報》（The Sun）曾引述消息指，「如果約翰遜當選，他首要任務就是利用最優秀的人材建立團隊，而高文浩擁有出眾的能力，他不會被浪費」。外界預料他或會成為房屋、社區及地方政府大臣，處理棘手的住屋危機。

英國內閣：高文浩曾與約翰遜競逐保守黨黨魁，他表示自己絕對會與約翰遜合作。（VCG）

外交大臣一職的人選眾説紛紜，英國傳媒推測比較可能的人選為現任就業及退休保障大臣盧綺婷（Amber Rudd）。《電訊報》（The Telegraph）7月20日報道指，雖然她支持外相侯俊偉（Jeremy Hunt），但仍視約翰遜為「朋友」。《快報》（Express）則直接稱，盧綺婷近來大力支持約翰遜，稱她將會接替侯俊偉的職務。

英國內閣：盧綺婷或會出任英國外相一職。（Reuters）

鑑於外界推測約翰遜會增加女性閣員數目，前教育大臣莫麗琪（Nicky Morgan）和前國際發展大臣彭黛玲（Priti Patel）有望重回內閣。莫麗琪接受彭博社（Bloomberg）訪問時提到，需要就約翰遜的脱歐計劃展開對話，並且提到加入內閣是服務國家的有效方法。另外，《獨立報》（The Independent）引述約翰遜的顧問指，彭黛玲的女性身份及移民家庭背景，可避免約翰遜被標籤為「英國版特朗普」，而其強硬的脱歐立場亦有助她勝任閣員職務。

約翰遜前同事或進入唐寧街10號

《衞報》報道，約翰遜或會從擔任外相和倫敦市長時共事的人員中，挑選首相辦公室成員。例如在約翰遜管理倫敦時擔任幕僚長的利斯特爵士（Sir Edward Lister）和副市長米爾扎（Munira Mirza）；還有他在外交部的任職時的新聞助手凱恩（Lee Cain）和顧問加斯科因（Ben Gascoigne）等等。