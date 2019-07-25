朝鮮發射飛行物　疑為經改良近程導彈

韓國指朝鮮7月25日於元山市向東海發射兩枚不明飛行物。韓聯社引述專家表示，從飛行距離和軌跡來看，飛行物與朝鮮5月發射的「朝鮮版伊斯坎德爾」（Iskander）近程導彈相似。

專家認為，飛行物可能是朝鮮對「朝鮮版伊斯坎德爾」導彈性能進行持續改良後發射的同種導彈。報道提到，韓軍的彈道預警雷達立即捕捉到飛行物的飛行軌跡。

韓國聯合參謀部指，朝鮮當日分別於清晨5時34分和5時57分在東部元山市向東海發射兩枚飛行物，並飛行大約430公里。韓國軍方正監視情況，並與美國情報部門分析飛行物資料。

朝鮮分別於5月4日和9日進行火力打擊訓練，一週內兩次發射多枚飛行物，外界分析認為包括短程導彈。

美國國防部當時確認，朝鮮試射多枚彈道導彈，導彈飛行超過300公里後掉落海上。總統特朗普（Donald Trump）表示，沒有人對此感到高興，又指，知道朝鮮想與美國談判，但不認為對方準備好談判。

朝鮮中央通訊社5月5日報道，稱朝鮮在成功試射「大口徑長距離火箭炮與戰術制導武器」，短程火箭炮彈頭掉落朝鮮半島以東水域。不過美國有線新聞網絡（CNN）同日獲得一幅衞星圖片，顯示朝鮮發射火箭炮的痕跡。分析相信朝鮮發射的不只有火箭炮，還有短程導彈。

（韓聯社）